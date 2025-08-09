GENERANDO AUDIO...

El aire acondicionado del auto es indispensable en verano. FOTO: Getty Images

Con la llegada de la primavera y el verano en México, el aire acondicionado del auto se vuelve indispensable. Sin embargo, especialistas recomiendan apagarlo antes de detener el motor del vehículo para evitar daños y gastos innecesarios.

Aunque el aire acondicionado no es de especial atención de los automovilistas, deben tomar en cuenta que también requiere de mantenimiento y un uso correcto.

Alarga la vida del compresor

El compresor es uno de los componentes más importantes y costosos del sistema de aire acondicionado. Este dispositivo consume gran cantidad de energía para funcionar, por lo que, si se apaga el motor sin antes desactivar el aire, podría reducir su vida útil.

De acuerdo con Auto Bild de España, lo más recomendable es desactivar el aire antes de apagar el motor y encenderlo nuevamente unos minutos después de arrancar el vehículo. Esto ayuda a prevenir sobrecargas en la batería y prolonga su funcionamiento.

Evita daños por humedad

Dejar el aire encendido al apagar el vehículo también puede provocar acumulación de humedad en los ductos, lo que a largo plazo podría dañar el sistema.

Aunque en tiendas en línea como Mercado Libre o AutoZone es posible encontrar precios bajos para algunos compresores, el costo real depende del modelo y año del auto, sin contar la instalación y mano de obra, lo que puede incrementar el gasto.

Mantenimiento preventivo

Muchas personas solo prestan atención al aire acondicionado cuando falla, pero el mantenimiento preventivo es clave. Según Toyota, un indicio de problemas en el compresor es escuchar un ruido fuerte al intentar encender el aire acondicionado, pero siempre la mejor recomendación será acudir con un técnico especializado para diagnosticar la causa y evitar reparaciones más costosas en el futuro.