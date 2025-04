GENERANDO AUDIO...

Evita accidentes, no manejes con chanclas o descalzo. FOTO: Getty Images

El manejar tu auto en chanclas o incluso descalzo es una situación que puede llegarte a ocurrir, y que se ve más durante la temporada vacacional, pero ¿te pueden multar por manejar así? En Unotv.com te lo explicamos.

¿Es peligroso manejar tu auto en chanclas o descalzo?

Tal vez esta pregunta es más importante, porque una multa no pone en peligro la vida, pero sí existen riesgos en manejar de esta forma.

Qué pasa si conduces autos en chanclas

Los pies se pueden resbalar de los pedales, debido al poco agarre que tienen y provocar un accidente o un choque

Las tiras de las chanclas pueden engancharse en los pedales y provocar una reacción que no buscabas, desencadenando otra cadena de acciones

La respuesta rápida del conductor es muy importante ante cualquier eventualidad y este calzado reduce drásticamente la posibilidad de reacción

Las chanclas, por su estructura, se pueden atorar fácilmente en la alfombra

Conducir descalzo:

El conducir sin calzado puede limitar la capacidad de presión en los pedales, lo que produce un desbalance a la hora del manejo

Puede disminuir la capacidad de reacción, ante una eventualidad

Puede exponer los pies a incomodidades, lesiones o distracciones

La pericia del conductor no se debe ver comprometida a la hora de conducir, por lo que es necesario contar primero con un calzado, luego que sea cómodo y que permita la libertad para mover los pies como se requiera en cualquier circunstancia.

¿A cuánto asciende una multa por manejar tu auto descalzo o en chanclas?

La realidad es que, hasta el momento, no hay una legislación en contra de manejar con chanclas o descalzo, por lo que no debería haber una sanción o multa por hacerlo.

Pero debes tomar en cuenta que en otros países hay legislaciones que sí multan el manejar y que se ponga en riesgo la seguridad. Un agente de tránsito podría determinar una infracción por el tipo de calzado que se usa, y esto puede incluir el que se maneje descalzo.

Siempre será la irresponsabilidad y la falta de precaución la que hará que existan los accidentes.

¿Cuál sería la mejor opción para manejar autos y vehículos?

Lo mejor es manejar con un calzado que sea antiderrapante, para que el pie no se resbale de los pedales, ya sea automático o estándar.

Que sea flexible, transpirable y cómodo, para que no se interrumpa la conducción por la incomodidad, calor o la poca sensibilidad con el pedal.

También se recomienda que no tenga una suela muy gruesa, para que no se pierda tanta sensibilidad a la hora de presionar los pedales.

Y sobre todo, hay que tener en cuenta no tener más zapatos, tenis, chanclas o materiales donde van los pies y los pedales del auto, podrían estorbar y provocar que se estanquen los pedales, no bajar correctamente y no realizar su función como es debido.