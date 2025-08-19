GENERANDO AUDIO...

Al conducir, el uso adecuado de los retrovisores es clave para realizar un rebase seguro y evitar accidentes. Antes de cambiar Al conducir, el uso adecuado de los retrovisores es fundamental para realizar un rebase seguro y disminuir el riesgo de accidentes. Antes de cambiar de carril o adelantar a otro vehículo, es necesario ajustar correctamente los espejos laterales y el central para reducir puntos ciegos y tener mayor visibilidad de la vía.

Ajuste del retrovisor central

El retrovisor central debe colocarse de forma que cubra toda la luneta trasera sin que el conductor tenga que mover la cabeza. Con este espejo es posible observar la circulación detrás del vehículo y calcular la distancia de los autos que vienen en el mismo carril.

Ajuste de los retrovisores laterales

Los retrovisores laterales deben orientarse hacia afuera lo suficiente para que apenas se vea el costado del vehículo propio. Así se amplía el campo visual y se reducen los puntos ciegos que dificultan la detección de otros autos en los carriles contiguos.

¿Qué es el punto ciego al conducir?

El punto ciego es la zona lateral del automóvil que los espejos no logran cubrir y en la que otros vehículos pueden permanecer ocultos. Esta limitación se debe a la propia estructura del automóvil, como los postes laterales, el marco del parabrisas y las partes traseras superiores.

Estudios de seguridad vial señalan que alrededor de uno de cada cinco conductores no utiliza correctamente la técnica de observación antes de cambiar de carril, en gran parte por desconocer la posición adecuada de los retrovisores. Este factor incrementa el riesgo de incidentes en carretera y refuerza la necesidad de una capacitación adecuada en manejo.

Vigila el entorno mientras conduces

Además de revisar los espejos, es importante mantener una atención constante al entorno. Los especialistas recomiendan observar de manera frecuente los vehículos que circulan detrás y a los costados, con el fin de anticipar posibles riesgos antes de cambiar de carril. Identificar la cercanía y velocidad de los autos que se aproximan ayuda a reducir la probabilidad de accidentes durante un rebase.

Verificación antes del rebase

Antes de adelantar, se recomienda seguir tres pasos básicos:

Revisar el retrovisor central para confirmar que no haya vehículos demasiado cerca Consultar el retrovisor lateral correspondiente al lado en que se hará el movimiento Girar ligeramente la cabeza para asegurarse de que ningún automóvil se encuentre en el punto ciego

Uso de direccionales

El uso de las direccionales es obligatorio para indicar con anticipación la maniobra de rebase o cambio de carril. Encender la señal con tiempo permite que otros conductores se preparen y ayuda a mantener la seguridad en la vía.

Consideraciones de seguridad vial

De acuerdo con especialistas en seguridad vial, el rebase debe efectuarse únicamente en zonas permitidas, con visibilidad suficiente y sin exceder los límites de velocidad. Ajustar los retrovisores, reconocer los puntos ciegos y mantener vigilancia constante del entorno son medidas esenciales para disminuir riesgos al conducir.