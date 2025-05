¿Cómo limpiar las heces de paloma de tu auto y qué pasa si no lo haces?

GENERANDO AUDIO...

Quien tiene automóvil lo ha vivido: estacionar en la calle y descubrir, al volver, que una o varias palomas han dejado su “recuerdo” sobre el cofre, techo e incluso ventanas.

Ante esta situación, la limpieza del automóvil se complica debido a que las heces de palomas son difíciles de quitar, más aún cuando se han secado, aunque hay que hacerlo, ya que dañan la pintura debido a que contienen ácido úrico.

Toma nota: Las palomas, cuando defecan, liberan una mezcla de dos tipos de desechos: una parte blanca y pastosa, compuesta por ácido úrico, el equivalente a la orina en las aves (pero no es orina), además de una parte más oscura, que corresponde a las heces sólidas, resultado de la digestión.

¿Cómo limpiar de manera segura las heces de paloma de un automóvil?

Más allá del color, hay un motivo práctico por el que las manchas de paloma preocupan a los conductores: son difíciles de eliminar y, en algunos casos, pueden dañar la pintura del coche.

Lo anterior se debe a que el ácido úrico es poco soluble en agua, lo que hace que se adhiera con fuerza a las superficies y sea resistente a la limpieza con agua sola.

Además, un estudio publicado en el European Journal of Ecology (Spennemann et al., 2021) señala que los excrementos de paloma pueden ser especialmente ácidos en aves que se alimentan de restos humanos, como pan o comida procesada. Esta acidez extra contribuye al deterioro de pinturas, metales o piedra si no se limpia a tiempo.

La recomendación: Si quieres proteger tu coche, lo más eficaz es limpiar las heces cuanto antes, previamente a que se sequen. También es importante evitar aparcar durante largos periodos bajo árboles o estructuras donde las palomas acostumbran a posarse.

Para limpiar las heces de paloma de tu automóvil, Mapfre recomienda cinco sencillos pasos:

Actuar rápido : cuanto antes limpies el excremento de palomas de tu automóvil, meno daño. Moja un trapo o esponja con agua y frota.

: cuanto antes limpies el excremento de palomas de tu automóvil, meno daño. Moja un trapo o esponja con agua y frota. Ablandar y remojar : si de plano el excremento ya está seco, humedécelo con agua tibia o algún limpiador de lámina automotriz o vidrios, en su caso. Aplica jabón también y deja actuar por unos minutos antes de remover con un trapo.

: si de plano el excremento ya está seco, humedécelo con agua tibia o algún limpiador de lámina automotriz o vidrios, en su caso. Aplica jabón también y deja actuar por unos minutos antes de remover con un trapo. Uso de productos especiales : puedes optar por productos de limpieza específicos que no sean agresivos con la capa protectora de la carrocería.

: puedes optar por productos de limpieza específicos que no sean agresivos con la capa protectora de la carrocería. Nunca frotes en seco : el peor error que puedes hacer es frotar las heces de paloma cuando están secas, puesto que la pintura puede rayarse.

: el peor error que puedes hacer es frotar las heces de paloma cuando están secas, puesto que la pintura puede rayarse. Aplica cera: una vez que limpiaste las heces de las palomas, lava completamente el carro y aplica cera para proteger la pintura y prevenir futuros daños en caso de que no tengas de otra y estaciones regularmente abajo de árboles o lugares con abundantes palomas.

¿Qué riesgos a la salud causa el excremento de paloma?

Otra de las razones para limpiar las heces de paloma de tu automóvil es que estas pueden transmitir ciertas enfermedades.

UNAM Global detalla los excrementos de paloma, en contacto con la lluvia, generan ácidos que corroen y dañan la piedra con que están hechas las iglesias y los edificios históricos.

Además de lo anterior, pueden causar la histoplasmosis, asociada también a los murciélagos, y la clamidia, que generalmente es una infección de transmisión sexual.

La mayor causa de histoplasmosis en México, detalla UNAM Global, son las palomas y no los murciélagos. En el excremento de ambas especies crece el hongo Histoplasma capsulatum.

Las esporas del las esporas del Histoplasma capsulatum, en grandes cantidades, pueden causar histoplasmosis, infección que llega a ser mortal.

Otra mal que causa la paloma es la clamidia.

Aunque es más una infección de transmisión sexual, la bacteria que causa la clamidia se puede contagiar por otras vías, y una de ellas es el excremento de las palomas.

En el caso de la clamidia causada por paloma, el patógeno es la bacteria Chlamydia psittaci y la infección se llama psitacosis.