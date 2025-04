Los 5 autos más feos de la historia y por qué nadie los quiso

Aunque el diseño automotriz suele ser sinónimo de elegancia e innovación, algunos modelos han pasado a la historia no por su rendimiento ni por su tecnología, sino por tener un aspecto visual que causó polémica o rechazo masivo.

Aquí te contamos cuáles son algunos de los autos más feos de todos los tiempos y por qué sus fabricantes tomaron decisiones que terminaron siendo errores.

El Pontiac Aztek se convirtió en un ícono… de lo que no se debe hacer en diseño automotriz. Su carrocería angular, líneas desproporcionadas y una parte trasera que parecía inacabada lo hicieron blanco de burlas. A pesar de su enfoque familiar y funciones innovadoras como una casa de campaña integrada, el mercado no lo perdonó.

General Motors introduces its newest model, the Pontiac Aztek.



It is immediately panned by critics as one of the ugliest cars of all time. pic.twitter.com/QGBcnrWBM3