Mitos y realidades del telepeaje: lo que debes saber sobre el Tag PASE

Fotos: Cuartoscuro / Benell Cortés

En México, millones de cruces carreteros y de autopistas urbanas se realizan cada año mediante el sistema de telepeaje. No obstante, persisten dudas sobre su funcionamiento. En la segunda edición de “Mitos y realidades del telepeaje”, la empresa PASE detalló información clave para que los usuarios circulen de forma informada y segura.

Principales mitos y realidades del telepeaje

Mito: si no uso mi Tag por seis meses pierdo mi dinero

Realidad: el contrato establece que cuando un Tag en modalidad Prepago no registra uso en 18 meses, la cuenta y el dispositivo son cancelados automáticamente para evitar fraudes. Sin embargo, los usuarios tienen hasta 24 meses para solicitar la reactivación y recuperar su saldo, siempre que estén registrados en la app Tu Tag PASE y usen el correo electrónico vinculado.

Mito: con la iniciativa Cero Efectivo de CAPUFE ya no servirá mi Tag PASE

Realidad: gracias a la interoperabilidad entre operadores de telepeaje, el Tag PASE puede ser utilizado en la mayoría de las casetas del país, incluyendo las de CAPUFE.

Mito: puedo comprar mi Tag PASE en la calle y ahí mismo hacer mi recarga

Realidad: el Tag puede adquirirse con promotores autorizados en algunas casetas, pero las recargas no se hacen en la calle. Los promotores deben portar uniforme verde con el logo de PASE, credencial con QR y holograma.

Mito: las empresas de telepeaje son las que cobran los cruces carreteros

Realidad: empresas como PASE fungen como intermediarios tecnológicos que administran la relación entre usuarios y concesionarios, gestionando bases de datos, métodos de pago y procesando transacciones. No establecen ni cobran las tarifas.

Mito: el Tag no sirve para motos

Realidad: el Tag PASE sí funciona en motocicletas, que además tienen tarifas menores. Es necesario configurarlo como moto en la página oficial de PASE y usarlo en carriles multimodales para aplicar el cobro correcto.

Mito: el Tag solo funciona en casetas

Realidad: también puede usarse en estacionamientos y ofrece asistencias viales como servicio de grúa, cambio de llantas, paso de corriente, suministro de gasolina y cerrajería de auto.

Herramienta clave para seguridad y eficiencia

Con estas aclaraciones, PASE reiteró que el Tag es más que un dispositivo de paso en casetas, ya que permite a los usuarios acceder a servicios adicionales y contribuye a una movilidad más eficiente y segura en el país.

