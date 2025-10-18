GENERANDO AUDIO...

Los puntos negros en autos son más que una decoración, FOTO: Getty Images

Los puntos negros que bordean el parabrisas del auto cumplen una función esencial, se encuentran presentes en casi todos los vehículos modernos y no se colocan por estética, sino por motivos técnicos y de seguridad, explica el Real Automóvil Club de España (RACE). Sería un error retirarlos, podrías dañar el parabrisas.

La misión de la banda negra con puntos es proteger el sellado del parabrisas del sol y mantener la temperatura en el área. Gracias a la pintura cerámica que queda unida con la estructura, los rayos ultravioleta no deterioran el adhesivo, garantizando que el cristal se mantenga firmemente unido con el paso del tiempo.

No intentes quitarlos: podrías dañar el parabrisas

Algunos conductores creen que esos puntos son adhesivos o tintes y que pueden eliminarse para mejorar la visibilidad. Sin embargo, esto es un error que puede comprometer la seguridad.

La pintura cerámica está fusionada con el vidrio, por lo que rasparla o pulirla puede debilitar la estructura del parabrisas y aumentar el riesgo de fracturas.

En caso de reemplazo, los parabrisas homologados ya incluyen la banda frita de fábrica, por lo que se recomienda evitar versiones que no la tengan.

Los puntos negros del parabrisas cumplen múltiples funciones:

Protegen el adhesivo del sol

el adhesivo del sol Evitan deformaciones térmicas

deformaciones térmicas Reducen reflejos visuales

reflejos visuales Aumentan la durabilidad y seguridad del cristal

Una barrera contra el sol y las deformaciones

FOTO: Getty Images

El parabrisas no solo protege del viento y los impactos, también es un elemento estructural del vehículo. Se fija a la carrocería mediante un adhesivo especial que debe mantenerse en buenas condiciones para asegurar la unión con el chasis.

Estos puntos forman parte de la llamada “banda frita” o frit band: una franja de pintura cerámica aplicada durante la fabricación del cristal. Este material queda fijado al vidrio en el horno, pasando a ser parte estructural del parabrisas. No puede retirarse sin dañarlo.

Además, durante la fabricación, esta franja ayuda a distribuir la temperatura del vidrio, evitando tensiones térmicas o deformaciones que podrían debilitar el parabrisas.

Los puntos negros también tienen función estética

Aunque su función principal es técnica, los puntos negros también aportan beneficios visuales. Sirven para suavizar la transición entre la parte opaca y la transparente del cristal y reducen los reflejos del sol en los bordes del parabrisas.

En algunos modelos, esta banda se extiende detrás del espejo retrovisor para actuar como mini parasol, protegiendo sensores o cámaras instalados en esa zona, como los sistemas de asistencia al conductor.

Lejos de ser un detalle decorativo, estos diminutos círculos son una pieza clave en la ingeniería automotriz moderna, garantizando que cada viaje sea más seguro y confortable.