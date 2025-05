GENERANDO AUDIO...

¿Se debe mover un auto tras un choque? Foto: Gettyimages/ Ilustrativa

En la Ciudad de México, miles de accidentes viales ocurren cada año. Si alguna vez te has visto involucrado en un choque, seguramente te has preguntado si debes mover tu auto, la respuesta no es tan sencilla y depende del tipo de accidente.

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece claramente que solo en ciertos casos es obligatorio liberar la vía para no obstaculizar la circulación.

¿Cuándo se debe de mover un auto tras un choque?

De acuerdo con el artículo 54 del Reglamento de Tránsito capitalino, los conductores deberán de mover sus vehículos si:

No hay lesionados ni fallecidos

Solo se registraron daños materiales por el accidente

Los vehículos involucrados pueden ser conducidos de manera segura

Solo en estos casos, los vehículos deben retirarse inmediatamente para evitar obstrucciones viales.

Se recomienda, a su vez, tomar fotografías del accidente, de los daños y de la posición original de los vehículos antes de moverlos, para contar con evidencia en caso de trámites legales o con la aseguradora.

Multa por no mover el auto después de un choque

Los automovilistas que se nieguen a mover su vehículo a pesar de que este se encuentre en condiciones para ser conducido de manera segura, serán sancionados con una multa.

El monto de la multa es de 1 a 10 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, que en 2025 tiene un valor diario de 108.50 pesos. Por lo tanto, la multa puede ir de $108.57 a $1,085.70 pesos.

Además, según el artículo 54 del reglamento, también podría aplicarse un arresto administrativo de 6 a 12 horas, dependiendo del caso y la decisión de las autoridades.

¿Cuándo no se debe mover un auto tras un choque?

En cambio, no se debe mover un vehículo si:

Hay personas lesionadas o fallecidas.

Hay dudas sobre la responsabilidad del choque.

El vehículo representa un peligro para otros conductores o no puede circular.

En estos casos, es fundamental esperar a las autoridades para que realicen el peritaje correspondiente. Mover el auto podría interferir con la investigación y conllevar sanciones.