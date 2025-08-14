GENERANDO AUDIO...

El prototipo del vehículo eléctrico mexicano Olinia estará listo para finales de septiembre, informó el coordinador del proyecto, Roberto Capuano Tripp.

Capuano destacó que los autos serán eléctricos, ligeros, con suficiente potencia para subir pendientes y podrán recargarse en cualquier enchufe convencional. Además, aseguró que su costo de operación será menor que el de cualquier coche de gasolina e incluso que el de una motocicleta.

La estrategia de desarrollo se centra en una plataforma vehicular modular que permitirá construir dos tipos de vehículos: uno pensado como alternativa a los mototaxis, seguro para conductores y pasajeros, y otro orientado al reparto urbano, para atender la creciente demanda de transporte de mercancías.

Investigadores del Instituto Politécnico Nacional presentaron los avances del proyecto durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que las primeras unidades estarán listas para junio de 2026, y que los vehículos deberán contar con características adecuadas para los usuarios mexicanos. El precio de Olinia no superará los 160 mil pesos.