Conoce los modelos y precios del auto eléctrico mexicano Olinia
La presidenta de México presentó el miércoles 13 de agosto los avances del proyecto del primer auto eléctrico mexicano, Olinia, adelantando los modelos disponibles, precios y su enfoque cultural y sustentable. El lanzamiento formal se espera en septiembre.
Olinia es el resultado de un esfuerzo conjunto entre científicos, ingenieros y tecnólogos nacionales, con el objetivo de ofrecer un vehículo eléctrico accesible, sustentable y representativo de la cultura mexicana.
Tres versiones para distintas necesidades urbanas
Olinia estará disponible en tres versiones compactas:
- Movilidad personal: ideal para trayectos cortos, dirigido a jóvenes o madres que suelen recurrir a motocicletas
- Movilidad de barrio: concebida como una alternativa segura y silenciosa a los mototaxis tradicionales
- Entregas de última milla: pensada para repartir mercancías de forma eficiente, en un contexto de creciente demanda del comercio en línea
Estos vehículos se destacan por ser 100 % mexicanos, de bajo costo de operación, adaptados a la movilidad urbana, con cero emisiones y recarga desde cualquier enchufe doméstico.
Esto costará el auto eléctrico Olinia
El costo estimado oscilará entre 90 mil y 150 mil pesos, dependiendo de la versión elegida, y estará respaldado por planes de financiamiento justos para que la movilidad eléctrica sea accesible a varias capas de la población.
Avance del proyecto Olinia
El proyecto Olinia avanza significativamente: cuenta con recursos de capital público-privado e involucra la colaboración del IPN, el Tecnológico Nacional de México, y un equipo de investigadores nacionales. Se estima una inversión inicial cercana a los 25 millones de pesos.