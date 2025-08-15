GENERANDO AUDIO...

Olinia será el primer auto eléctrico mexicano. Fotos: Cuartoscuro

La presidenta de México presentó el miércoles 13 de agosto los avances del proyecto del primer auto eléctrico mexicano, Olinia, adelantando los modelos disponibles, precios y su enfoque cultural y sustentable. El lanzamiento formal se espera en septiembre.

Olinia es el resultado de un esfuerzo conjunto entre científicos, ingenieros y tecnólogos nacionales, con el objetivo de ofrecer un vehículo eléctrico accesible, sustentable y representativo de la cultura mexicana.

Tres versiones para distintas necesidades urbanas

Olinia estará disponible en tres versiones compactas:

Movilidad personal : ideal para trayectos cortos, dirigido a jóvenes o madres que suelen recurrir a motocicletas

: ideal para trayectos cortos, dirigido a jóvenes o madres que suelen recurrir a motocicletas Movilidad de barrio : concebida como una alternativa segura y silenciosa a los mototaxis tradicionales

: concebida como una alternativa segura y silenciosa a los mototaxis tradicionales Entregas de última milla: pensada para repartir mercancías de forma eficiente, en un contexto de creciente demanda del comercio en línea

Estos vehículos se destacan por ser 100 % mexicanos, de bajo costo de operación, adaptados a la movilidad urbana, con cero emisiones y recarga desde cualquier enchufe doméstico.

Esto costará el auto eléctrico Olinia

El costo estimado oscilará entre 90 mil y 150 mil pesos, dependiendo de la versión elegida, y estará respaldado por planes de financiamiento justos para que la movilidad eléctrica sea accesible a varias capas de la población.

Avance del proyecto Olinia

El proyecto Olinia avanza significativamente: cuenta con recursos de capital público-privado e involucra la colaboración del IPN, el Tecnológico Nacional de México, y un equipo de investigadores nacionales. Se estima una inversión inicial cercana a los 25 millones de pesos.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]