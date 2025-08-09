GENERANDO AUDIO...

La razón de las bolsas de plástico a los espejos de los coches? Foto: Shutterstock

En los últimos tiempos, es cada vez más común observar coches con los espejos retrovisores cubiertos con bolsas de plástico.

Aunque esta práctica pueda parecer extraña o incluso poco estética, tiene una explicación bastante lógica y práctica, que muchos conductores adoptan para proteger su vehículo.

¿Por qué los conductores tapan sus espejos con una bolsa de plástico?

Una de las razones principales que explican esta tendencia está relacionada con el comportamiento territorial de ciertas aves durante la temporada de cría.

Cuando las aves ven su reflejo en los espejos del coche, pueden interpretarlo como la presencia de otro pájaro invasor en su territorio, lo que las lleva a atacar el espejo con picotazos o golpes.

Esto no solo puede dañar la superficie reflectante del retrovisor, sino también rayar o estropear la pintura alrededor.

Para evitar estos ataques, muchos conductores optan por cubrir los espejos con bolsas de plástico, lo que elimina el reflejo y reduce significativamente la agresión de las aves.

Otras ventajas prácticas de cubrir los espejos

Más allá de la protección contra las aves, cubrir los espejos con plástico ofrece beneficios adicionales. Por ejemplo, ayuda a evitar la acumulación de suciedad, como excrementos de pájaros, polvo o resina de árboles, lo que facilita su limpieza y mantenimiento.

Además, en climas fríos, las bolsas de plástico pueden prevenir que el agua se congele sobre el cristal, evitando que el mecanismo de plegado de los espejos se bloquee debido a las heladas.

Consideraciones legales y de seguridad

Es importante aclarar que esta práctica debe limitarse al vehículo estacionado, circular con los espejos cubiertos puede reducir la visibilidad y la seguridad al conducir, además de que en muchos países puede ser motivo de multa o infracción leve según la legislación de tráfico vigente, por eso es fundamental retirar la protección antes de ponerse en marcha.

¿Hay multa por tapar los espejos en México?

En México, conducir con los espejos retrovisores cubiertos con bolsas de plástico puede ser motivo de multa, especialmente si se considera que esto afecta la visibilidad del vehículo o dificulta la identificación de las placas.

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece que todos los vehículos deben contar con placas de circulación bien colocadas y visibles, sin objetos que obstaculicen su lectura.

Aunque no se menciona específicamente el uso de bolsas de plástico en los espejos, si estas cubren o dificultan la visibilidad de las placas, podrían considerarse una infracción.

¿Cuánto podría costar la multa?

Las sanciones por infracciones relacionadas con la visibilidad de las placas varían según el tipo de obstrucción; se estima que oscilan entre mil y 2 mil pesos mexicanos.