Por si manejas detrás de una pipa de gas: qué significan los señalamientos 1075-2

Foto: cuartoscuro/ilustrativa

Los señalamientos 1075-2 que se ven en pipas y camiones indican que transportan Gas LP (gases de petróleo licuados), una sustancia altamente inflamable. Este miércoles, una pipa con esas características explotó junto con varios vehículos en las inmediaciones del Puente de la Concordia y Calzada Ignacio Zaragoza, en Santa Martha Acatitla, Iztapalapa. El saldo es de al menos 5 personas fallecidas y 90 lesionadas, de acuerdo con la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

El número 1075 es un código internacional que permite a las autoridades identificar el contenido de la unidad. El 2 corresponde a la Clase 2 de materiales peligrosos, que agrupa a los gases, y la división 2.1 señala que se trata de un gas inflamable. Por ello, cada vez que ocurre un accidente con estos vehículos, existe un alto riesgo de incendio o explosión.

Explosión en Santa Martha Acatitla

El accidente ocurrió en una zona de alta circulación de la Calzada Ignacio Zaragoza, lo que provocó alarma entre vecinos y automovilistas. Testigos reportaron llamas de gran altura y múltiples vehículos alcanzados por el fuego.

Al lugar acudieron bomberos, elementos de seguridad y servicios de emergencia, quienes sofocaron las llamas y auxiliaron a las víctimas.

Reacción oficial y seguimiento a víctimas

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que se mantiene un operativo especial de seguridad y protección civil en la zona, además del apoyo a las familias afectadas. Destacó que se investigan las causas de la explosión y reiteró la importancia de los señalamientos en unidades que transportan materiales peligrosos para actuar con rapidez en situaciones de riesgo.

El accidente recordó la vulnerabilidad de las zonas urbanas donde circulan pipas de gas LP, un combustible de uso cotidiano en los hogares mexicanos, pero que, en caso de fuga o colisión, puede tener consecuencias fatales.