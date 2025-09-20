Profeco alerta a conductores sobre riesgo en autos Mazda

GENERANDO AUDIO...

Vehículos Mazda deben ir a revisión por recomendación de Profeco. Foto: Reuters

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Mazda Motor de México informaron sobre un desperfecto en mil 345 vehículos de modelos MX5 versión I Sport TM, MX5 versión I Grand Touring TA y MX5 versión 35 Aniversario TA, correspondientes a los años 2024 y 2025.

El problema consiste en que la luz indicadora del Sistema de Control de Tracción (TCS) / Control de Estabilidad (DSC) no se ilumina al detectar ciertas velocidades o deslizamientos, lo que podría impedir que el conductor advierta condiciones de riesgo y aumentar la posibilidad de accidentes.

Medidas de reparación y atención a propietarios

Mazda reemplazará sin costo el software del módulo DSC con una versión actualizada. La empresa ha comenzado a notificar a los propietarios mediante correos electrónicos y puso a disposición un sitio web para consultar si su vehículo está afectado.

Asimismo, los propietarios pueden comunicarse a través del teléfono 800 01 62932 o acudir a distribuidores autorizados. La campaña de revisión inició el 30 de junio de 2025 y no tiene fecha de finalización definida. Hasta el momento de la alerta, Mazda reportó que no había incidencias registradas derivadas de esta falla.

Profeco vigilará el cumplimiento del llamado

La Profeco reiteró su compromiso de supervisar que los llamados a revisión se cumplan y puso a disposición de la ciudadanía sus canales de atención: Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial.

