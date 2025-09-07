Profeco alerta: Seat revisará modelos Altea, León, Ibiza y Arona en México
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó una alerta sobre más de 7 mil vehículos Seat que presentan un defecto en las bolsas de aire.
El llamado a revisión aplica para:
- Seat Altea (2009 a 2012)
- Seat León (2009 a 2012)
- Seat Ibiza (2025)
- Seat Arona (2023, 2024 y 2025)
En total, se trata de 7 mil 057 unidades.
Riesgo para los conductores
El defecto está relacionado con bolsas de aire marca ZF-Lifetec. En caso de activarse por un accidente, la carcasa del generador de gas podría reventar, provocando que algunos de sus componentes se desprendan y ocasionen lesiones a los pasajeros.
- En los modelos Altea y León, el problema se ubica en la bolsa de aire frontal del conductor, por lo que se sustituirá el generador de gas.
- En los modelos Ibiza y Arona, el defecto está en la bolsa del lado del acompañante, la cual será reemplazada.
Revisión sin costo
La campaña de revisión y sustitución comenzó el 7 de agosto de 2025 y se mantendrá hasta el mismo día de 2026. Los trabajos se realizarán sin costo para los propietarios.
Seat informó que hasta ahora no existen reportes de daños o incidentes relacionados con el defecto en vehículos comercializados en México.
Contacto para los propietarios
Los dueños de las unidades afectadas pueden:
- Acudir a distribuidores autorizados Seat.
- Consultar la página oficial: https://www.seat.mx/servicio/garantia/llamado-a-revision.
- Revisar información en http://www.seat.mx/.
- Contactar vía correo: atencion@seat.mx.
- Llamar al número: 800 835 7328.
Seat también notificará a los propietarios mediante correo postal y publicará el llamado en su portal web.