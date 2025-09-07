Profeco alerta: Seat revisará modelos Altea, León, Ibiza y Arona en México

| 17:24 | Benell Cortés | Uno TV
Profeco alerta: Seat revisará modelos Altea, León, Ibiza y Arona en México
Foto: Getty

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó una alerta sobre más de 7 mil vehículos Seat que presentan un defecto en las bolsas de aire.

El llamado a revisión aplica para:

  • Seat Altea (2009 a 2012)
  • Seat León (2009 a 2012)
  • Seat Ibiza (2025)
  • Seat Arona (2023, 2024 y 2025)

En total, se trata de 7 mil 057 unidades.

[RELACIONADO: ¿Cuánto gastan los mexicanos en mantener un auto?]

Riesgo para los conductores

El defecto está relacionado con bolsas de aire marca ZF-Lifetec. En caso de activarse por un accidente, la carcasa del generador de gas podría reventar, provocando que algunos de sus componentes se desprendan y ocasionen lesiones a los pasajeros.

  • En los modelos Altea y León, el problema se ubica en la bolsa de aire frontal del conductor, por lo que se sustituirá el generador de gas.
  • En los modelos Ibiza y Arona, el defecto está en la bolsa del lado del acompañante, la cual será reemplazada.

Revisión sin costo

La campaña de revisión y sustitución comenzó el 7 de agosto de 2025 y se mantendrá hasta el mismo día de 2026. Los trabajos se realizarán sin costo para los propietarios.

Seat informó que hasta ahora no existen reportes de daños o incidentes relacionados con el defecto en vehículos comercializados en México.

Contacto para los propietarios

Los dueños de las unidades afectadas pueden:

Seat también notificará a los propietarios mediante correo postal y publicará el llamado en su portal web.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te recomendamos:

Detienen a 14 por red de huachicol; hay marinos, exfuncionarios y empresarios

Nacional

Detienen a 14 por red de huachicol; hay marinos, exfuncionarios y empresarios

Septiembre, mes del testamento: ¿qué descuentos y beneficios hay?

Nacional

Septiembre, mes del testamento: ¿qué descuentos y beneficios hay?

Loretta Ortiz, inconforme con reducción de sueldo a ministros, pues ganará casi como su secretaria particular

Nacional

Loretta Ortiz, inconforme con reducción de sueldo a ministros, pues ganará casi como su secretaria particular

“No tengo obligación de ser austero”: Noroña explota contra estudiante que lo cuestionó por casa de 12 mdp

Nacional

“No tengo obligación de ser austero”: Noroña explota contra estudiante que lo cuestionó por casa de 12 mdp

Etiquetas: , ,