La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó una alerta sobre más de 7 mil vehículos Seat que presentan un defecto en las bolsas de aire.

El llamado a revisión aplica para:

Seat Altea (2009 a 2012)

(2009 a 2012) Seat León (2009 a 2012)

(2009 a 2012) Seat Ibiza (2025)

(2025) Seat Arona (2023, 2024 y 2025)

En total, se trata de 7 mil 057 unidades.

Riesgo para los conductores

El defecto está relacionado con bolsas de aire marca ZF-Lifetec. En caso de activarse por un accidente, la carcasa del generador de gas podría reventar, provocando que algunos de sus componentes se desprendan y ocasionen lesiones a los pasajeros.

En los modelos Altea y León , el problema se ubica en la bolsa de aire frontal del conductor, por lo que se sustituirá el generador de gas.

, el problema se ubica en la bolsa de aire frontal del conductor, por lo que se sustituirá el generador de gas. En los modelos Ibiza y Arona, el defecto está en la bolsa del lado del acompañante, la cual será reemplazada.

Revisión sin costo

La campaña de revisión y sustitución comenzó el 7 de agosto de 2025 y se mantendrá hasta el mismo día de 2026. Los trabajos se realizarán sin costo para los propietarios.

Seat informó que hasta ahora no existen reportes de daños o incidentes relacionados con el defecto en vehículos comercializados en México.

Los dueños de las unidades afectadas pueden:

Acudir a distribuidores autorizados Seat .

. Consultar la página oficial: https://www.seat.mx/servicio/garantia/llamado-a-revision.

Revisar información en http://www.seat.mx/.

Contactar vía correo: atencion@seat.mx .

. Llamar al número: 800 835 7328.

Seat también notificará a los propietarios mediante correo postal y publicará el llamado en su portal web.

