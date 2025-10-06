GENERANDO AUDIO...

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió un llamado a revisión para mil 375 vehículos de las marcas Honda y Acura, correspondientes a los años 2020, 2021 y 2022, debido a un desperfecto en el circuito interno del sensor de peso del asiento del pasajero.

Este fallo puede encender incorrectamente la luz de advertencia del sistema de bolsa de aire, generando confusión y mal funcionamiento.

Modelos afectados:

Honda Pilot 2021

Honda Odyssey 2021

Acura RDX 2021

Acura MDX 2020-2022

Acura TLX 2021

Para atender la falla, Honda de México inspeccionará los vehículos y corregirá el sensor sin costo para los propietarios.

Medios de contacto para agendar la revisión o actualizar datos de propietario:

Teléfono: 800 368 8500

Página web: www.honda.mx

Distribuidores Autorizados Honda

Profeco dará seguimiento al cumplimiento del llamado para garantizar la protección de los derechos de los consumidores de Honda y Acura. Hasta el 30 de julio, Honda de México no había registrado reportes de daños derivados de esta falla.