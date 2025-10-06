Revisa tu Honda o Acura: Profeco alerta por posible fallo de seguridad
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió un llamado a revisión para mil 375 vehículos de las marcas Honda y Acura, correspondientes a los años 2020, 2021 y 2022, debido a un desperfecto en el circuito interno del sensor de peso del asiento del pasajero.
Este fallo puede encender incorrectamente la luz de advertencia del sistema de bolsa de aire, generando confusión y mal funcionamiento.
[TE RECOMENDAMOS: Ni a los 60 ni a los 80: hasta esta edad puedes tramitar tu licencia de conducir]
Modelos afectados:
- Honda Pilot 2021
- Honda Odyssey 2021
- Acura RDX 2021
- Acura MDX 2020-2022
- Acura TLX 2021
Para atender la falla, Honda de México inspeccionará los vehículos y corregirá el sensor sin costo para los propietarios.
Medios de contacto para agendar la revisión o actualizar datos de propietario:
- Teléfono: 800 368 8500
- Página web: www.honda.mx
- Distribuidores Autorizados Honda
[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]
Profeco dará seguimiento al cumplimiento del llamado para garantizar la protección de los derechos de los consumidores de Honda y Acura. Hasta el 30 de julio, Honda de México no había registrado reportes de daños derivados de esta falla.