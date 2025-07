¿Qué hacer si a tu automóvil se lo lleva el agua en una inundación?

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro / Archivo

Las fuertes lluvias que se registraron durante la tarde del 15 de julio en Zapopan, Jalisco, dejaron imágenes que algunos compararon con las de algunas películas: autos siendo arrastrados por las corrientes del agua que inundó calles y viviendas y cuerpos de emergencia rescatando a algunos de sus ocupantes.

Ante la probabilidad de que las lluvias continúen en algunas zonas del país, incluida la Ciudad de México (CDMX), en donde decenas de automóviles también han quedado flotando o bajo el agua, es importante que sepas qué hacer en caso de que a tu carro se lo lleven las corrientes de agua derivadas de las inundaciones.

¿Qué hacer si mi carro se quedó varado en alguna inundación?

Lo primero que debes hacer es guardar la calma, posteriormente, sigue los siguientes pasos:

Planea

Una vez atrapado por el agua, lo primero que debes hacer es apagar el motor para impedir que le entre más agua y ahogarlo, pues sólo aumentarías los daños al forzar la máquina. Igualmente, si estaba apagado, no intentes prenderlo.

Si ya no puedes avanzar, pero el nivel del agua es bajo, pon el freno de mano para hacer un poco difícil que la corriente lo mueva.

Toma nota: En este punto checa hasta dónde llega el nivel del agua.

Bajo: hasta el estribo, con un poco de entrada mojando los tapetes

Medio: alcanzó los asientos y la mitad de la rueda

Alto: llega al tablero o más arriba

Actúa

El segundo paso, aunque se podría hacer simultáneamente con el anterior, es planear qué harás, pues si el nivel es bajo y puedes abrir la puerta, es momento de salir por el lado contrario a la corriente.

Si ya no puedes hacerlo porque el nivel es medio o alto, no alcanzas a abrir, o la corriente está muy fuerte, ponte el cinturón de seguridad para no lastimarte en caso de que otro automóvil choque con el tuyo arrastrado por el agua, o ésta te lleve contra algún obstáculo. Prepárate para una posible apertura de las bolsas de aire en una colisión.

Reporta

Si lograste escapar del coche, una vez que estés a salvo, reporta el incidente a tu seguro vial para hacer válida la cobertura, pues las reparaciones podrían salir caras. Especialistas sugieren no llamar a los servicios de emergencia si no estás herido, pues sólo les costará pasar hasta allá y quitarás la oportunidad a quien los necesite.

Escapa en caso extremo

El cuarto consejo se refiere al escape, pues el coche no tardará mucho en llenarse de agua y tampoco puedes saber dónde terminarás si el agua empieza a moverlo. Si las ventanas no están cubiertas todavía, abre una e intenta salir por ahí.

Si tu auto cayó en un cuerpo de agua, ya sea río o lago, antes de intentar escapar, espera a que se nivele la presión al interior de la cabina con la del exterior, lo que llevara algunos segundos tras llegar al fondo; intenta abrir la puerta, si no se puede, hazlo por la ventana.

Ya sea que sigas al aire libre o sumergido, flotando en un caso extremo, tu coche siempre quedará con el frente hacia abajo por el peso del motor, así que si no tienes de otra, rompe el medallón trasero. Lo ideal es hacerlo con las varillas de las cabeceras del asiento, aunque también podrías usar algún objeto duro y, de preferencia, puntiagudo.

Lluvias provocan inundaciones en el Valle de México. Foto: @SGIRPC_CDMX

Si con lo anterior no logras romper el cristal, algunos modelos permiten acceder a la cajuela retirando los asientos traseros, donde encontrarás una palanca para abrir desde el interior, a manera de salida de emergencia.

Y después de ponerme a salvo, ¿qué hago?

Es importante verificar si tu póliza incluye cobertura por fenómenos meteorológicos, ya que no todos los seguros cubren inundaciones.

Además de revisar la póliza de tu seguro, no olvides lo siguiente:

No intentes encender el motor. Si el agua ingresó al sistema de combustión o al cableado, prenderlo puede generar daños irreversibles.

Toma fotografías del estado del vehículo y del lugar donde ocurrió la inundación. Este material servirá como evidencia para tu reclamación.

Llama a tu aseguradora. Confirma si tu póliza tiene cobertura por inundación y solicita el envío de un ajustador.

Evita mover el auto por ti mismo. Aunque el agua baje, lo ideal es que un profesional lo revise antes de intentar trasladarlo.

Desconecta la batería, solo si lo puedes hacer con seguridad. Esto ayuda a prevenir cortocircuitos.

Seca el interior rápidamente. Retira alfombras, asientos u objetos mojados para evitar la aparición de hongos y malos olores.

Solicita una revisión mecánica completa. Aunque el coche encienda, podrían existir fallos ocultos en componentes electrónicos o eléctricos.

La Condusef destaca en su página de internet que si el automóvil inundado cuenta con un seguro de cobertura amplia no tienes de qué preocuparte, ya que además de protegerte contra robo, choques, volcadura, rotura de cristales, responsabilidad civil por daños a terceros en su persona o en sus bienes, incendios y fenómenos naturales, también te cubre los siniestros generados por inundaciones y terremotos.

Si tu seguro tiene contratada una cobertura limitada, es decir que cubre robo del vehículo y responsabilidad civil por daños a terceros en su persona o en sus bienes, es importante señalar que aunque no contemple los daños materiales del vehículo, también cuenta con una cobertura en caso de huracanes, inundaciones, terremotos y en general, los daños que deriven de fenómenos de la naturaleza.

Por otro lado, hay que recordar que 14 de las 32 entidades de la República tienen una legislación que obliga a los automovilistas a contar con al menos un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, el cual no cuenta con la cobertura por daños que deriven de fenómenos de la naturaleza como la inundación.

Ahora bien, si tu auto sufrió daños en un estacionamiento, es importante que sepas que de acuerdo con la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, los titulares u operadores de los estacionamientos públicos tienen la obligación de contar con un seguro de responsabilidad civil o fianza.