¿Qué significan los diferentes códigos que hay en las carreteras y para qué sirven?

Los códigos más usados en carreteras indican el número de vía. Foto: Getty Images

Si alguna vez has viajado por carretera, seguramente has visto que a lo largo del camino hay señales con números que a primera vista parecen extraños, pero que no solo no son aleatorios, sino que estos códigos significan algo. En UnoTv.com te decimos qué.

Asimismo, al revisar las redes sociales de la Guardia Nacional de Caminos, o de Capufe, ambas instituciones usan algunos de estos códigos numéricos para informar sobre afectaciones en la circulación en carreteras y autopistas.

¿Qué tipo de códigos existen en carretera?

Aunque hay muchos tipos de códigos, según la región y hasta el país, iniciando con los códigos de colores y formas de los señalamientos, en esta ocasión hablaremos de los numéricos, que informan sobre:

Ubicación

Número de carretera

Dimensión

¿Qué significan y cómo usarlos?

Y es que, empezando por los más importantes, es común ver los códigos de ubicación a lo largo de la ruta señales blancas, o postes, con números como “km 021 + 500”, que hacen referencia al punto exacto de ubicación, ya sea de un accidente, o la tuya. Por ejemplo, si vas en la Carretera México-Cuernavaca, significa que te encuentras en el kilómetro 21.5 de la vialidad.

Esto es útil al momento de llamar a algún servicio de emergencia, o para saber a qué altura del camino encontrarás algún accidente o corte vial, para que puedas tomar previsiones y, salirte en alguna desviación, o hacerte a la idea y comprar provisiones.

Después están los códigos de número de carretera, que son una forma de ubicación precisa. Estos los encuentras también en esas publicaciones y en letreros en casetas y desviaciones. Por ejemplo, “autopista (1670) México-Cuernavaca”, que se refiere justamente a esta vialidad.

Estos son útiles, ya que una misma carretera puede cambiar de nombre según el tramo, como la Carretera Federal 136, que recorre el Estado de México, Tlaxcala y Puebla, cambiando de nombre según el tramo:

México-Veracruz

México-Texcoco

Texcoco-Calpulalpan

Calpulalpan-Apizaco

Libramiento de Apizaco

Apizaco-Huamantla

Libramiento de Huamantla

Huamantla-Zacatepec

Mientras que, por otro lado, en algunos señalamientos, como los amarillos de rombo, encontrarás unos que digan algo como “5 50”, con el primer número de mayor tamaño y dos flechas a los lados señalando la cifra. Este indica la anchura libre de la vialidad, pero con las flechas arriba y abajo es sobre la altura, para que sepas si alcanzas a pasar.

También hay otros, como los amarillos romboides con un camión o una bicicleta intentando subir, o bajar, de un triángulo, con un porcentaje abajo. Como supondrás, este indica el porcentaje de inclinación de la pendiente, para que moderes tu velocidad.

¿Por qué debes conocerlos?

Por otra parte, respecto al porqué debes conocer este tipo de códigos, no hay mucho que decir, más que por cuestiones de seguridad vial, pues muchos hemos visto tráileres atorados bajo un puente, que muchas veces se debe a que el operador no conocía la altura de la estructura, o de su vehículo.

También, otro punto del porqué conocer esto, es simple y sencillamente para saber a dónde citar a la grúa, ambulancia, mecánico o los servicios de emergencia ante un incidente, pues no siempre podrás decirles que estás a “cinco minutos de la gasolinera, o de la caseta”.

En tanto que está de más decir que con este tipo de códigos se homologa la geolocalización en medio del mar de carreteras que hay en el país, con más de 85 mil estatales y 9 mil federales. Por ello, lo mejor es saber dónde estamos.