¿Se pueden mezclar llantas de diferentes marcas o tipos en un vehículo?
Combinar llantas de distintas marcas, tamaños o tipos puede parecer una solución práctica para ahorrar dinero, pero puede afectar negativamente la seguridad, el desempeño del auto y el desgaste de componentes mecánicos, de acuerdo con organismos especializados en seguridad vial como la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) de Estados Unidos y fabricantes automotrices.
¿Qué riesgos existen al mezclar llantas?
De acuerdo con fabricantes como Michelin, Bridgestone y Continental, mezclar llantas puede provocar:
- Pérdida de estabilidad al conducir, especialmente en curvas o a altas velocidades
- Frenado desigual, lo que aumenta la distancia de detención
- Desgaste irregular en la suspensión y sistema de dirección
- Pérdida de tracción, especialmente en condiciones de lluvia o nieve
¿Qué dice la normativa?
Aunque no existe una prohibición legal específica en México, la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SCFI-2010 establece que todas las llantas deben cumplir con requisitos mínimos de calidad y desempeño. Además, los manuales del fabricante recomiendan que los cuatro neumáticos sean del mismo tipo, medida, índice de carga y velocidad.
¿Cuándo se puede mezclar?
En situaciones de emergencia o reemplazo temporal, es posible usar una llanta distinta de forma momentánea, como sucede con las llantas de refacción. Sin embargo, se recomienda cambiarla lo antes posible por una igual a las otras tres.
Recomendaciones para el uso seguro de llantas
- Reemplazar las cuatro llantas al mismo tiempo siempre que sea posible
- Si se cambian solo dos, colocarlas en el eje trasero para mayor estabilidad
- Verificar que todas tengan la misma medida, tipo y presión
- Seguir las especificaciones del fabricante del vehículo