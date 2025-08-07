¿Se pueden mezclar llantas de diferentes marcas o tipos en un vehículo?

| 10:01 | Eduardo Ramírez Mendoza | UnoTV
Esto dicen los expertos sobre combinar llantas. Foto: Getty.

Combinar llantas de distintas marcas, tamaños o tipos puede parecer una solución práctica para ahorrar dinero, pero puede afectar negativamente la seguridad, el desempeño del auto y el desgaste de componentes mecánicos, de acuerdo con organismos especializados en seguridad vial como la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) de Estados Unidos y fabricantes automotrices.

¿Qué riesgos existen al mezclar llantas?

De acuerdo con fabricantes como Michelin, Bridgestone y Continental, mezclar llantas puede provocar:

  • Pérdida de estabilidad al conducir, especialmente en curvas o a altas velocidades
  • Frenado desigual, lo que aumenta la distancia de detención
  • Desgaste irregular en la suspensión y sistema de dirección
  • Pérdida de tracción, especialmente en condiciones de lluvia o nieve

¿Qué dice la normativa?

Aunque no existe una prohibición legal específica en México, la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SCFI-2010 establece que todas las llantas deben cumplir con requisitos mínimos de calidad y desempeño. Además, los manuales del fabricante recomiendan que los cuatro neumáticos sean del mismo tipo, medida, índice de carga y velocidad.

¿Cuándo se puede mezclar?

En situaciones de emergencia o reemplazo temporal, es posible usar una llanta distinta de forma momentánea, como sucede con las llantas de refacción. Sin embargo, se recomienda cambiarla lo antes posible por una igual a las otras tres.

Recomendaciones para el uso seguro de llantas

  • Reemplazar las cuatro llantas al mismo tiempo siempre que sea posible
  • Si se cambian solo dos, colocarlas en el eje trasero para mayor estabilidad
  • Verificar que todas tengan la misma medida, tipo y presión
  • Seguir las especificaciones del fabricante del vehículo

