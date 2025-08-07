¿Se pueden mezclar llantas de diferentes marcas o tipos en un vehículo?

GENERANDO AUDIO...

Esto dicen los expertos sobre combinar llantas. Foto: Getty.

Combinar llantas de distintas marcas, tamaños o tipos puede parecer una solución práctica para ahorrar dinero, pero puede afectar negativamente la seguridad, el desempeño del auto y el desgaste de componentes mecánicos, de acuerdo con organismos especializados en seguridad vial como la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) de Estados Unidos y fabricantes automotrices.

¿Qué riesgos existen al mezclar llantas?

De acuerdo con fabricantes como Michelin, Bridgestone y Continental, mezclar llantas puede provocar:

Pérdida de estabilidad al conducir, especialmente en curvas o a altas velocidades

Frenado desigual, lo que aumenta la distancia de detención

Desgaste irregular en la suspensión y sistema de dirección

Pérdida de tracción, especialmente en condiciones de lluvia o nieve

¿Qué dice la normativa?

Aunque no existe una prohibición legal específica en México, la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SCFI-2010 establece que todas las llantas deben cumplir con requisitos mínimos de calidad y desempeño. Además, los manuales del fabricante recomiendan que los cuatro neumáticos sean del mismo tipo, medida, índice de carga y velocidad.

¿Cuándo se puede mezclar?

En situaciones de emergencia o reemplazo temporal, es posible usar una llanta distinta de forma momentánea, como sucede con las llantas de refacción. Sin embargo, se recomienda cambiarla lo antes posible por una igual a las otras tres.

Recomendaciones para el uso seguro de llantas

Reemplazar las cuatro llantas al mismo tiempo siempre que sea posible

Si se cambian solo dos, colocarlas en el eje trasero para mayor estabilidad

Verificar que todas tengan la misma medida, tipo y presión

Seguir las especificaciones del fabricante del vehículo

