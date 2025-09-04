GENERANDO AUDIO...

Al tener un auto hay gastos que debes considerar. Foto: Cuartoscuro

Para muchos mexicanos, tener un automóvil es más que un deseo: es una necesidad; sin embargo, la compra de un vehículo implica una serie de gastos constantes. Aunque comprar un auto puede ser considerado una inversión, los gastos no terminan en la adquisición.

Gastos como estacionamiento, refacciones y servicios regulares se suman a la rutina de quienes dependen del auto para trasladarse diariamente. Entender los costos que te presentamos en Unotv.com ayuda a planear mejor las finanzas y evitar sorpresas.

Costos anuales aproximados de tener un auto para los mexicanos

De acuerdo con reportes consultados en el portal Seminuevos.com, el mantenimiento anual de un vehículo puede ir de los 22 mil a los 35 mil pesos, dependiendo de si el auto es nuevo o seminuevo. Entre los principales gastos destacan:

Gasolina: es el gasto más elevado. Un auto con rendimiento promedio puede consumir entre 12 mil y 20 mil pesos al año , según el uso y los precios del combustible.

es el gasto más elevado. Un auto con rendimiento promedio puede consumir entre , según el uso y los precios del combustible. Seguro: una cobertura amplia para un sedán puede variar entre 7 mil y 10 mil pesos anuales , tomando en cuenta edad, historial de manejo y ciudad de residencia

una cobertura amplia para un sedán puede variar entre , tomando en cuenta edad, historial de manejo y ciudad de residencia Servicios y refacciones: un servicio en agencia puede costar entre 2 mil y 5 mil pesos cada 10,000 km , según la marca y el modelo del vehículo

un servicio en agencia puede costar entre , según la marca y el modelo del vehículo Impuestos y trámites: la tenencia y el refrendo varían según el estado; por ejemplo, en CDMX, autos de más de 250 mil pesos pagan entre 3 mil y 6 mil pesos en impuestos anuales.

Incluso, se deben considerar gastos que implica moverse en auto, como estacionamientos, peajes, multas, incluso el lavado del auto, si es que se lleva a un autolavado.

Consejos para reducir los gastos de tu auto

Aunque mantener un auto implica costos fijos, existen estrategias para ahorrar:

Elige un modelo eficiente en combustible para reducir el gasto mensual en gasolina.

para reducir el gasto mensual en gasolina. Compara seguros antes de contratar; no todas las pólizas ofrecen la misma cobertura ni precio.

antes de contratar; no todas las pólizas ofrecen la misma cobertura ni precio. Mantenimiento preventivo: Revisar aceite, frenos y filtros a tiempo puede evitar reparaciones más caras.

Revisar aceite, frenos y filtros a tiempo puede evitar reparaciones más caras. Evita multas y peajes innecesarios, ya que representan un gasto extra que puede acumularse rápidamente.

Tener un auto en México puede ser una inversión rentable si se comprende el costo real de mantenimiento y se planifica un presupuesto adecuado. Conocer estos gastos permite tomar decisiones informadas al comprar un vehículo y mantenerlo en buen estado sin afectar las finanzas personales.

