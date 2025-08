GENERANDO AUDIO...

Accidente vehicular. Foto: Foto: Cuartoscuro | Archivo

Conducir es una tarea que requiere concentración y cuidado para evitar ser partícipe en un accidente; sin embargo, nadie está exento de un choque, por lo que hay que saber actuar, ya sea que seas el responsable o el afectado.

Tips en caso de un choque

1. Revisa si hay lesionados

El primer consejo es revisar que todos los tripulantes del carro se encuentren bien y cerciorarte que no existan heridos.

En caso de haber algún lesionado, de ser posible, llama el número de emergencia para solicitar apoyo de equipos de respuesta médica.

2. Llama a tu aseguradora

El segundo consejo, luego de cerciorarte que no existen heridos, es llamar a tu aseguradora para que un ajustador llegue hasta el lugar del choque. Se te solicitarán algunos datos de tu póliza, así como la ubicación para que arribe el representante a darte auxilio.

3. ¿Se debe mover o no el auto?

De acuerdo con el reglamento de tránsito de la Ciudad de México, en su artículo 54 establece que las unidades que se vieron afectadas por un choque se pueden mover en casos en donde:

No hay lesionados ni fallecidos

Solo se registraron daños materiales por el accidente

Los vehículos involucrados pueden ser conducidos de manera segura

4. Me chocaron el auto y el responsable no tiene seguro

En caso de que la persona responsable del choque no cuente con un seguro para su unidad, es importante que el ajustador de tu aseguradora negocie con esa persona para que se comprometa a pagar el gasto que representa el percance.

5. Me chocaron el auto y no me quieren pagar

Si la persona responsable no tiene disposición de pagar por los daños causados por su unidad, se recomienda hacer un llamado a las autoridades para que se te otorgue asesoría.

6. ¿Qué pasa si te chocaron el auto y no cuentas con seguro?

En caso de que seas tú el que no tiene seguro, es necesario estar muy consciente de quién tuvo la culpa. En caso de haber sido el responsable, deberás pagar los daños; sin embargo, si fuiste la víctima, busca llegar a un acuerdo con el otro conductor para que pague el desperfecto a tu carro.