¿Tu seguro de auto cubre daños por lluvias o inundaciones? Esto debes saber

GENERANDO AUDIO...

Existen diferentes tipos de seguro para auto. Fotos: Cuartoscuro

Cada temporada de lluvias se repiten las imágenes de autos bajo el agua, arrastrados por corrientes o cubiertos de lodo, generando pérdidas totales para los conductores.

Muchos desconocen el alcance real del seguro contratado y, ante fenómenos como los recientes en Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro, surge la duda sobre ante qué protegen realmente los seguros de auto en México.

Coberturas que protegen ante inundaciones

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) indica que el tipo de póliza que tengas es determinante para saber si quedarás amparado ante lluvias, inundaciones y otros fenómenos naturales.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Cobertura Amplia: protege contra robo, choques, volcadura, rotura de cristales, responsabilidad civil, incendios y fenómenos naturales. Incluye inundaciones, huracanes y terremotos .

protege contra robo, choques, volcadura, rotura de cristales, responsabilidad civil, incendios y fenómenos naturales. Incluye . Cobertura Limitada: incluye robo del vehículo y responsabilidad civil. Aunque no cubra daños materiales completos, también ampara huracanes, inundaciones y terremotos, así como otros eventos naturales.

¿Qué pasa si sólo tienes seguro de responsabilidad civil?

En 14 de las 32 entidades del país es obligatorio contar con un seguro de responsabilidad civil que cubre daños a terceros, pero no protege tu vehículo ante fenómenos naturales, como inundaciones.

¿Y si mi coche se inundó en un estacionamiento?

Si los daños ocurrieron en un estacionamiento público, la Ley de Establecimientos Mercantiles de la CDMX establece que los operadores deben contar con seguro de responsabilidad civil o fianza, con un límite de hasta 9 mil veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México (más o menos 679 mil pesos) por vehículo, aunque esta cobertura no necesariamente incluye inundaciones.

Modalidades de seguros aplicables en estacionamientos:

Autoservicio: responsabilidad por robo total, robo y daño parcial del vehículo e incendio del inmueble, cuando el daño sea atribuible al operador.

responsabilidad por robo total, robo y daño parcial del vehículo e incendio del inmueble, cuando el daño sea atribuible al operador. Valet parking: responsabilidad por robo total, daño parcial, daño o robo de accesorios e incendio del inmueble, cuando sea atribuible al operador.

Es fundamental verificar si tu estacionamiento cubre daños por inundación antes de dejar tu vehículo.

Condusef recomienda verificar esto ante daños por lluvias

Verifica que tu póliza tenga Cobertura Amplia o Cobertura Limitada, ya que estas protegen frente a inundación, incendio, rayo, explosión, ciclón, huracán, tornado, etc. Si tu póliza sólo incluye responsabilidad civil, cotiza una cobertura limitada para proteger tu vehículo Si quedas atrapado en tu auto durante una inundación, prioriza tu seguridad y evita mover el vehículo, ya que la aseguradora podría considerar agravación del riesgo Conserva tu boleto de estacionamiento y verifica cualquier anomalía para presentar reclamaciones correctamente Recuerda que no todos los estacionamientos cubren daños por inundación, pero tu cobertura amplia o limitada puede hacer válida la reclamación

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento