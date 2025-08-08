Un mecánico revela los secretos para evitar fraudes al comprar un auto usado

GENERANDO AUDIO...

Claves para evitar fraudes al comprar un auto usado. Foto: Shutterstock

Comprar un auto usado puede ser una excelente forma de ahorrar dinero, pero también un terreno lleno de dudas y riesgos, sobre todo si no se cuenta con conocimientos técnicos.

Para ayudar a quienes están en esta búsqueda, un mecánico ha compartido en TikTok las claves esenciales que hay que revisar antes de hacer la compra y evitar sorpresas desagradables.

La cuenta de TikTok @premiumbymorad, señala una serie de datos a tomar en cuenta para tener un auto de segunda mano.

¿Qué hay que mirar realmente?

Cuando pensamos en comprar un coche usado, lo primero que suele llamar la atención es que tenga pocos kilómetros y que se vea bien por fuera. Sin embargo, como explica este experto, esas dos características por sí solas no garantizan que el vehículo esté en buen estado.

El mecánico ofrece cinco consejos básicos:

Revisar el desgaste del volante en relación con el kilometraje.

“Si el volante está muy desgastado y el kilometraje muy bajo, ahí hay que tener cuidado”, advierte. Este detalle puede indicar que el odómetro fue manipulado para mostrar menos kilómetros de los reales.

No permitir que el vendedor arranque el coche antes de que estés presente y en frío.

Así podrás escuchar mejor los ruidos extraños que podrían delatar problemas mecánicos ocultos.

Verificar el nivel y la textura del aceite en frío.

Si el aceite está espeso, puede ser señal de que han añadido aditivos para disimular ruidos o evitar la emisión de humo en el escape, lo cual no es una buena señal.

Consultar el historial del coche, especialmente los cambios de aceite.

Saber dónde y cuántas veces se ha cambiado el aceite es clave para entender el mantenimiento real del vehículo.

Inspeccionar la carrocería, sobre todo las juntas y esquinas.

Esto ayuda a detectar si el coche ha sufrido algún accidente. Actualmente, también existen aplicaciones y herramientas digitales que permiten revisar el historial completo del coche para confirmar su estado.

¿Y la compresión de los pistones?

El mecánico menciona que otro punto importante es revisar la compresión de cada pistón para saber si hay desgaste interno, aunque esta revisión es más técnica y probablemente requiera ayuda especializada.