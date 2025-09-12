Abre registro para Beca Bienestar de 9 mil 500: ¿a quiénes va dirigida?

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images.

Este 15 de septiembre, la Secretaría de Bienestar abrirá el registro para un apoyo económico de 9 mil 500 pesos destinado a estudiantes de escuelas públicas: se trata de la Beca Rita Cetina Gutiérrez, programa que forma parte de las Becas para el Bienestar del Gobierno de México.

La Beca Rita Cetina Gutiérrez es un apoyo económico del Gobierno federal incluido en las Becas para el Bienestar. Su objetivo principal es brindar respaldo a las familias y garantizar que los adolescentes puedan continuar con sus estudios durante el ciclo escolar 2025-2026, evitando que las dificultades económicas interfieran en su educación.

¿Quién puede solicitar esta Beca Bienestar de 9 mil 500?

El programa está dirigido únicamente a alumnos de secundaria pública durante el ciclo escolar 2025-2026. Si bien, al principio se mencionó que también podrían participar estudiantes de preescolar y primaria, la Secretaría aclaró que, por ahora, el registro de septiembre es exclusivo para adolescentes de secundaria.

Para poder acceder a este apoyo, los solicitantes deben cumplir con dos condiciones básicas:

Ser estudiante de secundaria en escuela pública

Contar con una cuenta Llave MX activa, necesaria para iniciar el registro en línea

Además, se deben preparar los siguientes documentos en formato digital (JPG o PDF):

CURP certificada del estudiante

Identificación oficial vigente del padre, madre o tutor

Comprobante de domicilio reciente, con fecha máxima de tres meses

Acta de nacimiento del estudiante legible

Comprobante de estudios, ya sea constancia, credencial escolar, boleta de calificaciones o formato de inscripción/reinscripción

¿Cómo realizar el registro para la Beca Rita Cetina, apoyo del bienestar?

El trámite será completamente digital. Los interesados deberán ingresar al sistema con su cuenta Llave MX y subir los documentos requeridos en la plataforma. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez recomienda tener los archivos organizados para agilizar el proceso.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]