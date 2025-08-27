GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La Beca Rita Cetina 2025 abre registro para nuevo ingreso de secundaria a nivel nacional el próximo lunes 15 de septiembre, como parte de los Programas para el Bienestar impulsados por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El apoyo es universal para estudiantes de secundaria pública en modalidad escolarizada y busca evitar que niñas, niños o adolescentes dejen la escuela por falta de recursos económicos.

Registro en línea será con Llave MX

El registro de la Beca Rita Cetina deberá ser realizado por madres, padres o tutores a través de la plataforma oficial del programa social. Para ello, es necesario contar con la Llave MX, una herramienta digital del Gobierno de México. Si aún no se tiene, ya se puede crear desde el portal oficial.

Este trámite estará disponible a partir del 15 de septiembre y se realiza completamente en línea.

¿Cuánto dinero entrega la Beca Rita Cetina 2025?

Durante este 2025, la Beca Rita Cetina entrega 1,900 pesos bimestrales por estudiante, depositados en la tarjeta del Banco del Bienestar. Además, se suman 700 pesos por cada estudiante adicional.

Por ejemplo, una familia con dos estudiantes de secundaria recibirá 2,600 pesos bimestrales.

El único requisito es que el estudiante esté inscrito en una secundaria pública escolarizada. No se necesita cumplir con ningún otro filtro.

Este apoyo forma parte de una política que, según la presidenta Sheinbaum, “no solo atiende necesidades inmediatas”, sino que también busca construir un México con más justicia y acceso a la educación.

