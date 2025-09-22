GENERANDO AUDIO...

Del 1 al 15 de octubre de 2025 se abrirá el registro para la Beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior, confirmó Julio León, coordinador nacional de Becas para el Bienestar.

Este programa es uno de los apoyos sociales prioritarios del gobierno federal y busca que jóvenes de preparatorias y bachilleratos públicos continúen sus estudios sin que la falta de recursos sea un impedimento.

Para los alumnos que ya forman parte del programa, aún no hay calendario oficial de pagos para este bimestre, pero se estima que inicien en octubre. Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los canales oficiales.

¿En qué consiste la Beca Benito Juárez 2025?

La beca otorga 1,900 pesos cada dos meses a los estudiantes de nivel medio superior en escuelas públicas de todo el país.

De acuerdo con la Coordinación de Becas, el beneficio es universal, lo que significa que todos los alumnos inscritos en instituciones públicas de este nivel pueden solicitarlo. El apoyo se entrega a través de una tarjeta bancaria.

Requisitos para registrarse en la Beca Benito Juárez

Los interesados deberán registrarse en línea a través de Llave MX. Se recomienda tener a la mano:

CURP del estudiante

Número de celular y correo electrónico vigente

Comprobante de estudios

Clave del Centro de Trabajo (CCT)

Comprobante de domicilio reciente

Además, será necesario registrar a la madre, padre o tutor como acompañante, presentando:

CURP

Número de celular

Identificación oficial vigente

Pasos para solicitar la beca

Ingresa a Llave MX e inicia sesión o crea tu cuenta Captura tus datos en el formulario con los documentos solicitados Registra a tu tutor, quien deberá acompañarte al recibir tu tarjeta bancaria

