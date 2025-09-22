Beca Benito Juárez 2025: en octubre te puedes inscribir para recibir 1,900 pesos
Del 1 al 15 de octubre de 2025 se abrirá el registro para la Beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior, confirmó Julio León, coordinador nacional de Becas para el Bienestar.
Este programa es uno de los apoyos sociales prioritarios del gobierno federal y busca que jóvenes de preparatorias y bachilleratos públicos continúen sus estudios sin que la falta de recursos sea un impedimento.
Para los alumnos que ya forman parte del programa, aún no hay calendario oficial de pagos para este bimestre, pero se estima que inicien en octubre. Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los canales oficiales.[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]
¿En qué consiste la Beca Benito Juárez 2025?
La beca otorga 1,900 pesos cada dos meses a los estudiantes de nivel medio superior en escuelas públicas de todo el país.
De acuerdo con la Coordinación de Becas, el beneficio es universal, lo que significa que todos los alumnos inscritos en instituciones públicas de este nivel pueden solicitarlo. El apoyo se entrega a través de una tarjeta bancaria.
Requisitos para registrarse en la Beca Benito Juárez
Los interesados deberán registrarse en línea a través de Llave MX. Se recomienda tener a la mano:
- CURP del estudiante
- Número de celular y correo electrónico vigente
- Comprobante de estudios
- Clave del Centro de Trabajo (CCT)
- Comprobante de domicilio reciente
Además, será necesario registrar a la madre, padre o tutor como acompañante, presentando:
- CURP
- Número de celular
- Identificación oficial vigente
Pasos para solicitar la beca
- Ingresa a Llave MX e inicia sesión o crea tu cuenta
- Captura tus datos en el formulario con los documentos solicitados
- Registra a tu tutor, quien deberá acompañarte al recibir tu tarjeta bancaria