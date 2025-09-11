Beca Benito Juárez: calendario tentativo de pagos durante octubre 2025
El pago de la Beca Benito Juárez para el mes de octubre se acerca, sin embargo, muchos tienen dudas sobre el calendario, por ello, a continuación, te platicamos algo al respecto.
Calendario tentativo de pago de la Beca Benito Juárez
El posible calendario de pagos para octubre 2025 sería de la siguiente forma:
- Miércoles 1 de octubre: apellidos con letra A
- Jueves 2 de octubre: apellidos con letra B
- Viernes 3 y lunes 6 de octubre: apellidos con letra C
- Martes 7 de octubre: apellidos con letra D, E y F
- Miércoles 8 y jueves 9 de octubre: apellidos con letra G
- Viernes 10 de octubre: apellidos con letras H, I, J y K
- Lunes 13 de octubre: apellidos con letra L
- Martes 14 y miércoles 15 de octubre: apellidos con letra M
- Jueves 16 de octubre: apellidos con letras N, Ñ y O
- Viernes 17 de octubre: apellidos con letras P y Q
- Lunes 20 y martes 21 de octubre: apellidos con letra R
- Miércoles 22 de octubre: apellidos con letra S
- Jueves 23 de octubre: apellidos con letras T, U y V
- Viernes 24 de octubre: apellidos con W, X, Y y Z
[TE PUEDE INTERESAR: Becas Benito Juárez y Rita Cetina: primer pago del ciclo escolar, ¿Cuándo será?]
Aún no es oficial, sin embargo, pero, por lo general, la dispersión de los recursos es el primer día del mes y por orden alfabético.
La beca para educación básica y medio superior es de mil 900 pesos bimestrales que se otorgan por los 10 meses que dura el ciclo escolar, hasta por un máximo de 40 meses, siempre y cuando continúes inscrita o inscrito. No se consideran julio y agosto, por ser periodo vacacional.