Beca Benito Juárez: calendario tentativo de pagos durante octubre 2025

Foto: Cuartoscuro / Archivo

El pago de la Beca Benito Juárez para el mes de octubre se acerca, sin embargo, muchos tienen dudas sobre el calendario, por ello, a continuación, te platicamos algo al respecto.

Calendario tentativo de pago de la Beca Benito Juárez

El posible calendario de pagos para octubre 2025 sería de la siguiente forma:

Miércoles 1 de octubre: apellidos con letra A

Jueves 2 de octubre: apellidos con letra B

Viernes 3 y lunes 6 de octubre: apellidos con letra C

Martes 7 de octubre: apellidos con letra D, E y F

Miércoles 8 y jueves 9 de octubre: apellidos con letra G

Viernes 10 de octubre: apellidos con letras H, I, J y K

Lunes 13 de octubre: apellidos con letra L

Martes 14 y miércoles 15 de octubre: apellidos con letra M

Jueves 16 de octubre: apellidos con letras N, Ñ y O

Viernes 17 de octubre: apellidos con letras P y Q

Lunes 20 y martes 21 de octubre: apellidos con letra R

Miércoles 22 de octubre: apellidos con letra S

Jueves 23 de octubre: apellidos con letras T, U y V

Viernes 24 de octubre: apellidos con W, X, Y y Z

Aún no es oficial, sin embargo, pero, por lo general, la dispersión de los recursos es el primer día del mes y por orden alfabético.

La beca para educación básica y medio superior es de mil 900 pesos bimestrales que se otorgan por los 10 meses que dura el ciclo escolar, hasta por un máximo de 40 meses, siempre y cuando continúes inscrita o inscrito. No se consideran julio y agosto, por ser periodo vacacional.

