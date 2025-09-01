Beca de Aprovechamiento SMSEM 2025: requisitos y fechas de inscripción en septiembre

GENERANDO AUDIO...

Beca de Aprovechamiento para hijos de maestros. Foto: Getty Images.

El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) lanzó la convocatoria para el Sistema Anual de Asignación de Becas de Aprovechamiento Escolar 2025-2026, dirigida a los hijos de docentes afiliados que cursan desde primaria hasta nivel superior.

¿Quiénes pueden participar en las Becas de Aprovechamiento Escolar?

Las becas están disponibles para hijos de servidores públicos docentes activos con nombramiento definitivo, siempre que hayan obtenido un promedio mínimo de 8.5 durante el ciclo escolar 2024-2025 y estén inscritos en el ciclo 2025-2026.

Los niveles educativos que entran en la convocatoria son:

Primaria (a partir de segundo grado)

Secundaria

Media Superior

Educación Superior (Licenciatura o equivalente)

Requisitos para las Becas de Aprovechamiento Escolar

Los interesados deberán entregar original y dos copias de:

Solicitud expedida por el SMSEM

Último comprobante de percepciones y deducciones

Acta de nacimiento del alumno

Boleta oficial de calificaciones (2024-2025)

Identificación oficial del docente (INE)

Constancia de inscripción al ciclo 2025-2026 emitida por la institución educativa

Para niveles de media superior y superior, será necesario presentar las boletas de los últimos semestres o trimestres, siempre sin incluir asignaturas reprobadas, exámenes extraordinarios ni materias no acreditadas.

Fechas para entregar la documentación

La entrega será presencial en las Casas Sindicales de las 14 regiones del Estado de México, con el siguiente calendario:

Educación primaria y secundaria: 4 al 6 de septiembre

Educación media superior y superior: 22 al 24 de septiembre

Resultados y pago de beca

Los folios aceptados se publicarán en el portal oficial www.smsem.mx

Posteriormente, el pago de la beca se efectuará en dos emisiones. La fecha y lugar se notificará a través de los delegados sindicales.