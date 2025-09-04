Beca de exención Edomex 2025 te paga tu colegiatura particular
El Gobierno del Estado de México (Edomex), a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, ha convocado a los estudiantes inscritos en el ciclo 2025-2026 en escuelas particulares incorporadas a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la entidad mexiquense, desde educación preescolar hasta posgrado, a participar para obtener una beca de exención total o parcial de colegiatura.
¿Cuál es el apoyo que da la Beca de Exención Edomex 2025?
En todos los casos, la beca consiste en la exención total o parcial de colegiatura durante el número de meses que incluyan las colegiaturas, correspondientes al ciclo escolar cursado. El porcentaje a otorgar se podrá distribuir en becas completas o parciales, no menores del 25% del costo de la colegiatura.
¿Para quiénes aplica?
Estudiantes de los niveles educativos de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, técnico superior universitario, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, inscritos en escuelas particulares incorporadas a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, que cuenten con Autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios vigente y que estén registradas en el catálogo correspondiente a este Programa de Becas.
Requisitos para obtener la Beca de Exención
- Ser originario o acreditar vecindad en el Estado de México
- No estar becado por algún organismo público o privado en el momento de solicitar la beca
- Acreditar la condición de alumno regular, con promedio mínimo de calificaciones de 8.5 en escala de 0 a 10, en el ciclo o periodo escolar inmediato anterior, según corresponda (PROMEDIO FINAL DEL GRADO ESCOLAR). No aplica para el nivel de preescolar ni para alumnos inscritos en primer año de primaria
- Registrar su solicitud (formato de registro del alumno)
- Entregar los documentos en copia fotostática tamaño carta, que correspondan al nivel educativo del alumno y que se detallan en la base séptima de la presente convocatoria
- Efectuar el trámite con estricto apego a los términos establecidos en la convocatoria
Registro
El registro se llevará a cabo en la página oficial, que puedes ver dando clic aquí.
Preescolar
- De la A a la Z se registran 3, 4 y 5 de septiembre
Primaria
- A, B, C y D se registran 8, 9 y 10 de septiembre
- E, F, G y H se registran 11 y 12 de septiembre
- I, J, K, L, M, N y Ñ se registran 15, 16 y 17 de septiembre
- O, P, Q y R se registran 18 y 19 de septiembre
- S, T, U, V, W, X, Y y Z se registran 22 y 23 de septiembre
Secundaria, bachillerato, técnico superior universitario, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado
- De la A a la Z se registran 24, 25 y 26 de septiembre
A los aspirantes que les corresponda llevar a cabo su registro el 16 de septiembre de 2025, se les informa que, aun siendo día feriado, pueden realizarlo.
Resultados
El Comité de Selección y Asignación de Becas dará a conocer los resultados del 27 al 31 de octubre de 2025 en la página oficial.