Beca de exención Edomex 2025 te paga tu colegiatura particular

Beca de exención Edomex aplica para preescolar y otros niveles. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno del Estado de México (Edomex), a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, ha convocado a los estudiantes inscritos en el ciclo 2025-2026 en escuelas particulares incorporadas a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la entidad mexiquense, desde educación preescolar hasta posgrado, a participar para obtener una beca de exención total o parcial de colegiatura.

¿Cuál es el apoyo que da la Beca de Exención Edomex 2025?

En todos los casos, la beca consiste en la exención total o parcial de colegiatura durante el número de meses que incluyan las colegiaturas, correspondientes al ciclo escolar cursado. El porcentaje a otorgar se podrá distribuir en becas completas o parciales, no menores del 25% del costo de la colegiatura.

¿Para quiénes aplica?

Estudiantes de los niveles educativos de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, técnico superior universitario, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, inscritos en escuelas particulares incorporadas a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, que cuenten con Autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios vigente y que estén registradas en el catálogo correspondiente a este Programa de Becas.

Requisitos para obtener la Beca de Exención

Ser originario o acreditar vecindad en el Estado de México

No estar becado por algún organismo público o privado en el momento de solicitar la beca

Acreditar la condición de alumno regular, con promedio mínimo de calificaciones de 8.5 en escala de 0 a 10, en el ciclo o periodo escolar inmediato anterior, según corresponda (PROMEDIO FINAL DEL GRADO ESCOLAR). No aplica para el nivel de preescolar ni para alumnos inscritos en primer año de primaria

Registrar su solicitud (formato de registro del alumno)

Entregar los documentos en copia fotostática tamaño carta, que correspondan al nivel educativo del alumno y que se detallan en la base séptima de la presente convocatoria

Efectuar el trámite con estricto apego a los términos establecidos en la convocatoria

Registro

El registro se llevará a cabo en la página oficial, que puedes ver dando clic aquí.

Preescolar

De la A a la Z se registran 3, 4 y 5 de septiembre

Primaria

A, B, C y D se registran 8, 9 y 10 de septiembre

E, F, G y H se registran 11 y 12 de septiembre

I, J, K, L, M, N y Ñ se registran 15, 16 y 17 de septiembre

O, P, Q y R se registran 18 y 19 de septiembre

S, T, U, V, W, X, Y y Z se registran 22 y 23 de septiembre

Secundaria, bachillerato, técnico superior universitario, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado

De la A a la Z se registran 24, 25 y 26 de septiembre

A los aspirantes que les corresponda llevar a cabo su registro el 16 de septiembre de 2025, se les informa que, aun siendo día feriado, pueden realizarlo.

Resultados

El Comité de Selección y Asignación de Becas dará a conocer los resultados del 27 al 31 de octubre de 2025 en la página oficial.

