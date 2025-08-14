GENERANDO AUDIO...

En León, lanzarán la convocaria de la Beca de Excelencia 2025. Foto: GettyImages

El municipio de León, Guanajuato, pronto lanzará la nueva convocatoria para la Beca de Excelencia 2025, la cual otorga 10 mil pesos en una sola exhibición, así lo confirmó la alcaldesa, Alejandra Gutiérrez.

La Beca de Excelencia 2025 es dirigida a estudiantes de alto desempeño de primaria y secundaria. El promedio que se requiere para poder participar es de 9.8. Los estudiantes que puede participar son de los grados: 2° a 6° grado de primaria y de secundaria de 1°, 2° y 3° grado.

Requisitos

Acta de nacimiento del estudiante, en caso de no haber nacido en el Municipio de León: constancia que acredite la residencia de un año

Identificación oficial vigente del padre, madre o tutor legal que realiza la solicitud (INE por ambos lados o Pasaporte)

Comprobante de domicilio en este Municipio

Constancia laboral o comprobante de ingresos económicos del padre, madre, tutor legal o principal aportador económico con una antigüedad no mayor a dos meses. Opciones: últimos 2 recibos de nómina. Carta de la empresa donde labora o carta patronal en la cual se especifique el puesto, ingreso mensual, antigüedad e información de contacto del jefe inmediato (carta debidamente firmada)

En caso de no tener trabajo o no contar con ingresos comprobables al momento de la solicitud, deberá llenar el formato de manifestación de ingresos que proporcione la Dirección General de Educación. Descárgalo aquí www.leon.gob.mx/educacion (imprimir, llenar con tinta azul y subir el comprobante en la plataforma en formato pdf)

El proceso de solicitud de Beca Excelencia 2025, así como la integración de su expediente, se realizará de manera electrónica en mi carpeta ciudadana, para el proceso ingresar www.leon.gob.mx/eduacion

Recuerda, que la convocatoria aún no sale, por ello, debes estar atento a los anuncios del Municipio de León y de la Beca de Excelencia para educación básica. Se prevé salga en los primeros días de septiembre.

