Jóvenes Construyendo el Futuro. Foto: Getty Images

La beca Jóvenes Escribiendo el Futuro es un programa del Gobierno de México que ayuda a estudiantes universitarios con un apoyo de 5 mil 800 pesos cada dos meses.

Este dinero se entrega durante casi todo el ciclo escolar (10 meses). Solo en julio y agosto no se paga, porque son vacaciones. En carreras como Medicina, la beca puede durar un poco más de tiempo.

¿Para qué sirve la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro?

El objetivo es que los jóvenes no abandonen la universidad por falta de dinero. Con este apoyo pueden pagar transporte, materiales escolares o cubrir algunos gastos básicos. Así se busca que más estudiantes terminen sus carreras.

Requisitos para pedir la beca

Estar inscrito en una universidad pública.

Ser estudiante en modalidad escolarizada (no en línea).

No recibir otra beca federal al mismo tiempo.

En algunos casos se pide comprobar que se tienen bajos ingresos o ser menor de 29 años.

Universidades que participan

No todos los alumnos pueden registrarse. La beca da prioridad a quienes estudian en escuelas consideradas “prioritarias”, como:

Universidades Interculturales.

Escuelas Normales Rurales o Indígenas.

Universidades para el Bienestar Benito Juárez.

Universidades de la Salud en CDMX y Puebla.

Universidad de Lenguas Indígenas de México.

Escuelas ubicadas en comunidades con alta marginación.

Los alumnos de estas escuelas no necesitan comprobar ingresos ni edad.

¿Dónde pedir información?

Si tienes dudas, puedes llamar al teléfono 55 1162 0300 de lunes a sábado. También puedes revisar las redes sociales oficiales de las Becas Benito Juárez.