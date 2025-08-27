Beca Leona Vicario 2025 en CDMX: requisitos y dónde registrarse

GENERANDO AUDIO...

En CDMX, lanzaron la Beca Leona Vicario.

Niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años 11 meses que vivan en situación de alta vulnerabilidad en la Ciudad de México (CDMX) pueden acceder a un apoyo económico mensual de hasta mil 32 pesos, como parte del programa Beca Leona Vicario.

El objetivo del programa es restituir derechos fundamentales como el acceso a la educación y a la alimentación, por lo que también incluye servicios de atención integral para los beneficiarios y sus familiares.

Beca Leona Vicario 2025

El monto de la Beca Leona Vicario es de mil 32 pesos mensuales para menores de 0 a 2 años 11 meses y de 15 a 17 años 11 meses. Para quienes ya reciben Mi Beca para Empezar, el apoyo será complementario:

Preescolar: 432 pesos

Primaria y secundaria: 382 pesos

Centros de Atención Múltiple: 432 pesos

Requisitos

Tener entre 0 y 17 años 11 meses de edad

Estar inscritos en escuelas públicas de nivel preescolar, primaria, secundaria o media superior.

Residir en la Ciudad de México

Contar con un ingreso familiar mensual menor a cuatro mil 763.69 pesos

Este programa busca garantizar el desarrollo de la infancia y adolescencia en un entorno sano, seguro y con acceso pleno a sus derechos.

¿Cómo registrase en la Beca Leona Vicario?

El registro lo puedes realizar antes del 29 de agosto del presente año en el sitio oficial del DIF CDMX. Pedirán CURP del alumno, comprobante de domicilio, identificación del tutor y documentos escolares.