Beca Leona Vicario 2025 en CDMX: requisitos y dónde registrarse

| 13:58 | E. Santiago | Agencias
beca-leona-vicario-2025-en-cdmx-requisitos-y-donde-registrarse
En CDMX, lanzaron la Beca Leona Vicario. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años 11 meses que vivan en situación de alta vulnerabilidad en la Ciudad de México (CDMX) pueden acceder a un apoyo económico mensual de hasta mil 32 pesos, como parte del programa Beca Leona Vicario.

El objetivo del programa es restituir derechos fundamentales como el acceso a la educación y a la alimentación, por lo que también incluye servicios de atención integral para los beneficiarios y sus familiares.

Beca Leona Vicario 2025

El monto de la Beca Leona Vicario es de mil 32 pesos mensuales para menores de 0 a 2 años 11 meses y de 15 a 17 años 11 meses. Para quienes ya reciben Mi Beca para Empezar, el apoyo será complementario:

  • Preescolar: 432 pesos
  • Primaria y secundaria: 382 pesos
  • Centros de Atención Múltiple: 432 pesos

[TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué necesitas para obtener la Beca Rita Cetina 2025 para preescolar?]

Requisitos

  • Tener entre 0 y 17 años 11 meses de edad
  • Estar inscritos en escuelas públicas de nivel preescolar, primaria, secundaria o media superior.
  • Residir en la Ciudad de México
  • Contar con un ingreso familiar mensual menor a cuatro mil 763.69 pesos
  • Este programa busca garantizar el desarrollo de la infancia y adolescencia en un entorno sano, seguro y con acceso pleno a sus derechos.

¿Cómo registrase en la Beca Leona Vicario?

El registro lo puedes realizar antes del 29 de agosto del presente año en el sitio oficial del DIF CDMX. Pedirán CURP del alumno, comprobante de domicilio, identificación del tutor y documentos escolares.

Te recomendamos:

¿Qué se sabe del programa que apoyará a mayores de 30 años con 8 mil 500 pesos en CDMX?

Becas

¿Qué se sabe del programa que apoyará a mayores de 30 años con 8 mil 500 pesos en CDMX?

Noticias de hoy 27 de agosto de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

Todo en Uno TV

Noticias de hoy 27 de agosto de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

Médico alerta por peso de mochilas este regreso a clases, podrían dañar columna de menores

Salud

Médico alerta por peso de mochilas este regreso a clases, podrían dañar columna de menores

¿Para qué sirve la constancia de semanas cotizadas del IMSS y cómo obtenerla?

Nacional

¿Para qué sirve la constancia de semanas cotizadas del IMSS y cómo obtenerla?

Etiquetas: ,