Beca Rita Cetina 2025: ¿cómo obtener tu CURP Certificada en Renapo?

CURP debe estar certificada. Foto: SEGOB

El arranque del registro para la Beca Rita Cetina 2025 está muy cerca y uno de los pasos más importantes para no quedar fuera es contar con la CURP certificada ante el Registro Nacional de Población (Renapo).

Autoridades educativas han comenzado a realizar asambleas Informativas en secundarias de todo el país, donde se explican los documentos obligatorios, los errores más comunes y la forma correcta de completar el trámite.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas Bienestar, recalcó que muchos padres y madres enfrentaron problemas el año pasado al no verificar la certificación de la CURP de sus hijos. Esta situación retrasó la entrega de tarjetas y el pago del apoyo bimestral de mil 900 pesos, por lo que ahora piden revisar con tiempo este documento.

¿Cómo checar que tu CURP esté certificada en Renapo?

Para confirmar que la CURP es válida, debe contener la leyenda: “CURP Certificada: verificada con el Registro Civil”. Si no aparece, se debe comprobar que el Acta de Nacimiento esté correctamente capturada en el sistema nacional de registros civiles, disponible en miregistrocivil.gob.mx. Si hay errores o falta información, el procedimiento deberá resolverse directamente en el registro civil correspondiente.

En caso de que el acta esté registrada, pero la CURP aún no aparezca como certificada, será necesario acudir a un Módulo de Renapo para validar los datos de manera presencial. También es posible pedir orientación enviando un correo a tramitecurp@segob.com.mx o llamando al 55 5128 0000 en horario de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas.

Con estos pasos, los solicitantes podrán asegurarse de que su documentación esté en orden y así completar sin contratiempos el registro de la Beca Rita Cetina en septiembre 2025.

