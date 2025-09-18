Beca Rita Cetina 2025: ¿Cuándo es el último día para registrarse en septiembre?

| 12:25 | E. Santiago | Agencias
beca-rita-cetina-2025-cuando-es-el-ultimo-dia-para-registrarse-en-septiembre
La Beca Rita Cetina es para estudientes de nivel básico. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El próximo 30 de septiembre vence el plazo para inscribirse a la Beca Rita Cetina, dirigida a estudiantes menores de edad inscritos en secundarias públicas de México. Este apoyo económico busca respaldar a las familias en el acceso y permanencia de sus hijas e hijos en la educación básica.

A partir de septiembre de 2025, el programa otorgará mil 900 pesos bimestrales por familia que tenga, al menos, un estudiante en secundaria pública. En caso de que haya más de un estudiante, se otorgarán 700 pesos adicionales por cada uno, según datos del portal de la Beca Rita Cetina.

[TE PUEDE INTERESAR: Hoy inicia registro a la Beca Rita Cetina 2025: cómo inscribir a tu hijo paso a paso]

¿Quiénes pueden registrarse a la Beca Rita Cetina?

El registro debe realizarlo la madre, padre o tutor legal del estudiante, y se deben cumplir los siguientes requisitos:

Del padre, madre o tutor:

  • CURP
  • Número de celular
  • Correo electrónico
  • Identificación oficial digitalizada
  • Comprobante de domicilio digitalizado (no mayor a tres meses)

De o los estudiantes:

  • CURP
  • Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la secundaria

¿Cómo hacer el registro?

  • Iniciar sesión o crear una cuenta en la plataforma Llave MX
  • Registrar los datos de la madre, padre o tutor
  • Agregar la información de cada estudiante
  • Una vez concluido el registro, la solicitud entrará en proceso de validación para continuar con el trámite

La plataforma permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre, por lo que se invita a las familias a completar el registro a la brevedad para no quedar fuera del beneficio.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te recomendamos:

Engomado azul, placas 9-0, sin circulación este viernes 19 de septiembre

Ciudad de México

Engomado azul, placas 9-0, sin circulación este viernes 19 de septiembre

EE.UU. liga a Hilda Araceli Brown, diputada de Morena, con “La Mayiza”

Baja California

EE.UU. liga a Hilda Araceli Brown, diputada de Morena, con “La Mayiza”

“Comemos Tod@s” en Quintana Roo: anuncian fechas del tercer depósito de 2025

Pensiones

“Comemos Tod@s” en Quintana Roo: anuncian fechas del tercer depósito de 2025

SICT da banderazo a la construcción del Tren Querétaro-Irapuato

Nacional

SICT da banderazo a la construcción del Tren Querétaro-Irapuato

Etiquetas: ,