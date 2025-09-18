Beca Rita Cetina 2025: ¿Cuándo es el último día para registrarse en septiembre?

GENERANDO AUDIO...

La Beca Rita Cetina es para estudientes de nivel básico. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El próximo 30 de septiembre vence el plazo para inscribirse a la Beca Rita Cetina, dirigida a estudiantes menores de edad inscritos en secundarias públicas de México. Este apoyo económico busca respaldar a las familias en el acceso y permanencia de sus hijas e hijos en la educación básica.

A partir de septiembre de 2025, el programa otorgará mil 900 pesos bimestrales por familia que tenga, al menos, un estudiante en secundaria pública. En caso de que haya más de un estudiante, se otorgarán 700 pesos adicionales por cada uno, según datos del portal de la Beca Rita Cetina.

¿Quiénes pueden registrarse a la Beca Rita Cetina?

El registro debe realizarlo la madre, padre o tutor legal del estudiante, y se deben cumplir los siguientes requisitos:

Del padre, madre o tutor:

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial digitalizada

Comprobante de domicilio digitalizado (no mayor a tres meses)

De o los estudiantes:

CURP

Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la secundaria

¿Cómo hacer el registro?

Iniciar sesión o crear una cuenta en la plataforma Llave MX

Registrar los datos de la madre, padre o tutor

Agregar la información de cada estudiante

Una vez concluido el registro, la solicitud entrará en proceso de validación para continuar con el trámite

La plataforma permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre, por lo que se invita a las familias a completar el registro a la brevedad para no quedar fuera del beneficio.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

