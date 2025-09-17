Beca Rita Cetina 2025: Documentos necesarios para el registro en línea

GENERANDO AUDIO...

Entrega de la beca Rita Cetina. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez informó que para solicitar la beca Rita Cetina se deben tener los siguientes documentos a la mano: Llave MX, INE del padre o tutor, comprobante de domicilio, CURP (estudiante y padre o tutor), además de la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela.

Ya está disponible el registro para la beca Rita Cetina

Desde el pasado 15 de septiembre comenzó el registro en línea en la página https://www.becaritacetina.gob.mx/ para que los estudiantes de secundaria puedan recibir la beca Rita Cetina, el programa social del Gobierno Federal que entrega un apoyo económico de mil 900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos por cada estudiante adicional que esté inscrito en secundaria.

El registro está disponible para los alumnos de nuevo ingreso, y los estudiantes de 2.º y 3.º grado que aún no cuentan con el apoyo.

Documentos necesarios para recibir la beca Rita Cetina

De la madre, padre, tutora o tutor:

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial (digitalizada)

Comprobante de domicilio de los últimos 3 meses (digitalizado)

Llave MX

Del estudiante o estudiantes a registrar:

CURP

CCT de la escuela

¿Cuándo será la entrega de tarjetas?

Los alumnos quedarán inscritos en el padrón de beneficiarios una vez que se validaron los datos de la solicitud y se verificó que la familia cumpla con los requisitos de la beca Rita Cetina.

Posteriormente, se convocará a los padres de familia para que reciban una tarjeta del Banco del Bienestar en la que se depositará el dinero de la beca de manera bimestral. Se recomienda estar al pendiente de las cuentas oficiales para conocer cuándo es la fecha de entrega.

