Beca Rita Cetina 2025: ¿el próximo pago caerá en octubre?

¿Cuál es la fecha del próximo pago de la Beca Rita Cetina? Foto: Cuartoscuro

La Beca Rita Cetina 2025 prepara su siguiente dispersión económica que podría ser durante el mes de octubre, de acuerdo con el calendario anterior, para los beneficiarios de este apoyo federal. El programa otorga mil 900 pesos bimestrales a estudiantes inscritos en educación básica y su objetivo es contribuir a la permanencia escolar.

¿Qué es la Beca Rita Cetina 2025?

La Beca Rita Cetina es un programa impulsado por el Gobierno de México que busca ofrecer un apoyo económico a alumnos de nivel básico. Está dirigida a familias que requieren respaldo financiero para garantizar la continuidad en la escuela y disminuir la deserción.

El depósito se realiza cada dos meses y, si el próximo pago es entregado en octubre, el siguiente correspondería al mes de diciembre de 2025.

Beca Rita Cetina octubre 2025: calendario tentativo de pagos

El calendario de pagos para la Beca Rita Cetina de octubre 2025 aún no ha sido confirmado oficialmente. Sin embargo, se espera que la información sea publicada entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre, aunque pueden existir ajustes como ha ocurrido en meses previos.

El calendario tentativo de pagos queda de la siguiente manera:

Miércoles 1 de octubre: apellidos con letra A

Jueves 2 de octubre: apellidos con letra B

Viernes 3 y lunes 6 de octubre: apellidos con letra C

Martes 7 de octubre: apellidos con letra D, E y F

Miércoles 8 y jueves 9 de octubre: apellidos con letra G

Viernes 10 de octubre: apellidos con letras H, I, J y K

Lunes 13 de octubre: apellidos con letra L

Martes 14 y miércoles 15 de octubre: apellidos con letra M

Jueves 16 de octubre: apellidos con letras N, Ñ y O

Viernes 17 de octubre: apellidos con letras P y Q

Lunes 20 y martes 21 de octubre: apellidos con letra R

Miércoles 22 de octubre: apellidos con letra S

Jueves 23 de octubre: apellidos con letras T, U y V

Viernes 24 de octubre: apellidos con letras W, X, Y y Z

Beca Rita Cetina: monto a recibir en octubre

De acuerdo con la información oficial, en octubre cada beneficiario recibirá mil 900 pesos, correspondientes al apoyo bimestral. El depósito se realizará en las cuentas ya habilitadas para los estudiantes registrados en el programa.

