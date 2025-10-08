GENERANDO AUDIO...

Los pagos de septiembre-octubre ya iniciaron. Foto: Cuartoscuro

Si eres estudiante de nivel secundaria, debes saber que ya iniciaron los depósitos de la beca Rita Cetina correspondientes al primer bimestre del ciclo escolar 2025-2026. Así que toma nota sobre la fecha en la que recibirás esta ayuda económica a partir de la primera letra de tu apellido paterno.

La beca Rita Cetina es un apoyo económico de 1,900 pesos bimestrales por alumno de secundaria, se otorgan 700 pesos más por cada estudiante extra de este nivel escolar que pertenezca a la misma familia. En estos días se llevará a cabo la dispersión de este monto, correspondiente a septiembre y octubre.

¿Qué día depositan la beca Rita Cetina?

De acuerdo con el calendario oficial, el calendario de pagos inició el lunes 6 de octubre y termina el viernes 17 de octubre.

Los depósitos están programados de la siguiente manera, a partir de la primera letra del apellido paterno:

A, B: lunes 16 de octubre

lunes 16 de octubre C: martes 7 de octubre

martes 7 de octubre D, E, F: miércoles 8 de octubre

miércoles 8 de octubre G: jueves 9 de octubre

jueves 9 de octubre H, I, J, K, L: viernes 10 de octubre

viernes 10 de octubre M: lunes 13 de octubre

lunes 13 de octubre N, Ñ, O, P, Q: martes 14 de octubre

martes 14 de octubre R: miércoles 15 de octubre

miércoles 15 de octubre S: jueves 16 de octubre

jueves 16 de octubre T, U, V, W, X, Y, Z: viernes 17 de octubre

Este apoyo bimestral del Gobierno de México dirigido a estudiantes de educación básica en nivel secundaria, tiene como objetivo prevenir el abandono escolar por razones económicas.

¿En qué consiste la Beca Rita Cetina?

Este programa busca ser universal para estudiantes de secundaria en escuelas públicas y otorga un monto de mil 900 pesos por familia cuando hay un estudiante inscrito.

El apoyo incrementa 700 pesos por cada estudiante adicional de secundaria en el mismo hogar.

