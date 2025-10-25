GENERANDO AUDIO...

Foto: Shutterstock

El Gobierno de México realizó la entrega el pasado 6 de octubre con el primer pago bimestral del ciclo escolar 2025-2026 de la Beca Universal Rita Cetina, correspondiente a los meses de septiembre y octubre.

Este apoyo está dirigido a estudiantes de educación básica inscritos en escuelas públicas de todo el país y busca ayudar a las familias a mantener a sus hijas e hijos en la escuela.

¿Cuánto dinero entrega la beca?

Cada familia beneficiaria recibe mil 900 pesos bimestrales por estudiante.

Además, si en un mismo hogar hay dos o más alumnos en secundaria, se entregan 700 pesos adicionales por cada hijo o hija extra, lo que contribuye a fortalecer la economía familiar y reducir la deserción escolar.

¿Cuándo depositan la beca Rita Cetina?

Los pagos comenzaron esta semana y se realizarán de manera ordenada, según la letra inicial del primer apellido del titular de la tarjeta del Banco del Bienestar, para evitar aglomeraciones y retrasos.

Calendario oficial de pagos (octubre 2025)

Letra del primer apellido Fecha de depósito A, B, C Lunes 20 D, E, F, G Martes 21 H, I, J, K, L Miércoles 22 M, N, Ñ, O Jueves 23 P,Q,R Viernes 24 S, T, U, V, W, X, Y, Z Lunes 27 TODAS LAS LETRAS. Miércoles 29

¿Qué busca la beca Rita Cetina?

La Beca Universal Rita Cetina forma parte de los Programas para el Bienestar del Gobierno Federal. Su objetivo es apoyar la educación pública y garantizar que todos los adolescentes puedan seguir estudiando.

El programa tiene carácter universal, lo que significa que todas y todos los estudiantes de secundaria pública pueden recibir el apoyo, sin importar su promedio ni su condición social.

A partir de 2026, el beneficio se ampliará a estudiantes de primaria, con el fin de cubrir todas las etapas de la educación básica.

Importante

Este programa es público y gratuito. Está prohibido su uso con fines políticos, electorales o personales.

La entrega de los apoyos se realiza únicamente a través del Banco del Bienestar, sin intermediarios ni gestores.

Recuerda: Si eres beneficiario, mantén actualizados tus datos y conserva tu tarjeta activa para recibir el depósito sin contratiempos.

