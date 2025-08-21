GENERANDO AUDIO...

Te contamos los detalles, del registro. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Beca Rita Cetina otorga a cada padre de familia un apoyo económico de mil 900 pesos cada dos meses, sumando 700 pesos por cada estudiante adicional registrado. Las familias pueden retirar estos fondos utilizando la tarjeta Bienestar en cajeros automáticos y sucursales del banco correspondiente.

Este programa se implementó a principios de 2025 y en septiembre expandirá su alcance, permitiendo que niños de preescolar y primaria de escuelas públicas de México accedan al beneficio, además de los estudiantes de secundaria que ya habían sido incluidos en la etapa inicial. Su propósito consiste en evitar la deserción escolar y asegurar que los alumnos de nivel básico permanezcan y concluyan satisfactoriamente su educación.

¿Los documentos deberán ser digitales en el próximo registro?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) informó que el próximo registro a la Beca Rita Cetina para alumnos de preescolar, primaria y secundaria comenzará a partir de septiembre y lo tendrán que realizar las madres, padres o tutores directamente en línea a través de la página www.becaritacetina.gob.mx. Además, indicó que los documentos tendrán que ser digitales en formato PDF o JPG.

“El registro deberá ser hecho por madres, padres o tutores a través de la plataforma oficial del programa, para lo cual se requerirá la Llave MX, una herramienta de identidad digital del Gobierno de México. Si aún no se cuenta con ella, se puede crear desde ya”, se indicó.

Documentos para registrarse a la beca

De la madre, padre o tutor:

Clave Única de Registro de Población ( CURP ) actualizada

) actualizada Número de celular activo

Correo electrónico vigente

Identificación oficial ( INE o pasaporte)

o pasaporte) Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Del beneficiario:

CURP del menor

La dependencia también ha proporcionado el número telefónico 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes entre las 8:00 y las 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas (hora del centro de México), junto con todos sus canales oficiales en redes sociales, para resolver cualquier duda o aclaración. Además, ha recomendado reunir la documentación requerida antes de septiembre con el fin de facilitar el proceso de incorporación.

¿Cómo es la dispersión de los pagos de la Beca Rita Cetina?

Durante los meses de julio y agosto no se realizan depósitos de la beca porque así lo estipulan las reglas de operación del programa y corresponde al periodo vacacional.

Los beneficiarios reciben su pago conforme a un calendario oficial divulgado por las autoridades para cada bimestre, lo que permite conocer con precisión la fecha de recepción. Además, la entrega se efectúa de manera ordenada, siguiendo el orden alfabético, según la primera letra de la CURP de cada persona beneficiaria.