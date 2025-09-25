GENERANDO AUDIO...

El registro para la Beca Rita Cetina 2025 comenzó el pasado 15 de septiembre. Este apoyo es para alumnos que estudian la secundaria, pero dicho proceso concluirá el 30 de septiembre.

El propósito de esta apoyo es evitar la deserción escolar y ayudar a mejorar las condiciones de aprendizaje con un apoyo económico directo. Se otorga cada dos meses a partir de septiembre y ofrece dos cantidades, según sea el caso:

Mil 900 pesos por familia con al menos un estudiante en secundaria pública

700 pesos adicionales por cada estudiante extra en secundaria pública

¿Cómo se puede saber si el registro a la Beca Rita Cetina se hizo bien?

Primero se debe hacer el registro para la Beca Rita Cetina 2025, puedes verlo aquí, luego de eso se le envía al solicitante un mensaje con la leyenda “Tu solicitud ha sido registrada”.

Después se menciona que todos los datos proporcionamos para sarán por una revisión y en caso de ser validados, se podrá continuar con el proceso para la beca.

¿Cómo saber el estatus de solicitud para esta beca?

Luego del registro para la Beca Rita Cetina 2025, el solicitante podrá verificar su estatus en la página oficial; ahí deberá iniciar su sesión y revisar en su bandeja el proceso.

Mediante la llamada “Estudiante” se verá el folio, nombre del alumno y estatus del registro. Ahí se podría ver “pendiente de validación” o “registro exitoso”. En esa misma sección (para quienes tienen otro hijo) podrán realizar su inscripción.

Para cualquier problema, inconveniente o duda, se pone a disposición de la ciudadanía el número telefónico 079.

¿Quién fue Rita Cetina?

Ella fue una de las primeras mexicanas en promover la educación de las mujeres. Hoy, su legado sigue vivo a través de esta beca que lleva su nombre, apoyando a estudiantes comprometidos con la transformación social.