La Beca Rita Cetina entrega un apoyo económico de mil 900 cada dos meses a cada padre o madre de familia, y 700 adicionales por cada estudiante más registrado en la misma familia. Los fondos se pueden retirar con la tarjeta Bienestar en cajeros automáticos y sucursales del banco correspondiente.

El programa comenzó a principios de 2025 y en septiembre ampliará su cobertura. A partir de ese mes, niños de preescolar y primaria de escuelas públicas también podrán recibir la beca, además de los estudiantes de secundaria que ya participaban. El objetivo es evitar la deserción escolar y asegurar que los alumnos de nivel básico continúen y concluyan su educación.

¿Quiénes deben realizar el registro para la Beca Rita Cetina 2025?

El registro lo deben realizar madres, padres o tutores en línea a través de la página oficial: www.becaritacetina.gob.mx. El proceso comenzará el 15 de septiembre. Para registrarse se requiere la Llave MX, la identidad digital del Gobierno de México, que puede crearse antes del inicio del registro.

Documentos necesarios:

De madre, padre o tutor: CURP actualizada, número de celular activo, correo electrónico vigente, identificación oficial (INE o pasaporte), comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

CURP actualizada, número de celular activo, correo electrónico vigente, identificación oficial (INE o pasaporte), comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses) Del menor: CURP del beneficiario

Para dudas, se puede llamar al 55 1162 0300, de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas, o consultar los canales oficiales en redes sociales. La recomendación es tener todos los documentos listos antes de septiembre para agilizar el registro.

Pagos de la beca

Los pagos se realizan cada dos meses, siguiendo un orden alfabético, según la primera letra de la CURP del beneficiario. Antes de cada bimestre, las autoridades publican el calendario oficial de pagos para que las familias sepan el día exacto en que recibirán el dinero.

