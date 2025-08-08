Beca Rita Cetina 2025: regístrate a partir del 15 de septiembre

GENERANDO AUDIO...

Si tienes hijas o hijos cursando la secundaria en una escuela pública, marca en tu calendario el próximo 15 de septiembre. Ese día comenzará el registro para la Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina”, correspondiente al ciclo escolar 2025-2026.

De acuerdo con autoridades educativas, el trámite será completamente en línea y sin intermediarios. Todo se deberá realizar exclusivamente a través del sitio oficial del programa: www.becaritacetina.gob.mx.

El proceso de registro se realizará del 15 al 30 de septiembre de 2025. Antes de ello, entre el 1 y el 20 de septiembre, se llevarán a cabo asambleas informativas comunitarias para orientar a las madres, padres y tutores legales sobre cómo realizar correctamente el trámite.

¿Qué es la Beca Rita Cetina?

La beca “Rita Cetina” es un programa de apoyo económico dirigido a estudiantes de educación básica inscritos en escuelas públicas. Su objetivo es aliviar la carga económica de las familias y ayudar a prevenir la deserción escolar en niveles como secundaria.

En su primera etapa, esta beca benefició exclusivamente a estudiantes de secundaria. Sin embargo, para el ciclo escolar 2025-2026, el programa se expandirá a estudiantes de primaria, ampliando su cobertura a más familias mexicanas.

¿Quién puede registrarse a la Beca Rita Cetina?

El registro debe ser realizado por la madre, padre o tutor legal del estudiante. Para hacerlo, será necesario contar con los siguientes documentos:

Del tutor:

CURP

Número de celular

Correo electrónico vigente

Identificación oficial con fotografía (vigente)

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Del estudiante:

CURP

Constancia de inscripción en una escuela pública de nivel secundaria

Así es el proceso de registro

Ingresar a la plataforma oficial: www.becaritacetina.gob.mx Crear el perfil del padre, madre o tutor legal. Capturar los datos personales y del domicilio. Registrar a cada estudiante de la familia que curse secundaria (o primaria, según corresponda). Finalizar el trámite y guardar el comprobante de registro.

Una vez concluido el proceso, la plataforma emitirá un mensaje de confirmación del registro exitoso. Las autoridades reiteraron que el trámite es gratuito y no requiere de gestores o intermediarios. Cualquier gestión realizada fuera del portal oficial será considerada inválida.

El apoyo económico que ofrece la Beca Rita Cetina puede ser un alivio importante para las familias, en especial en un contexto de aumento de precios en útiles escolares, uniformes y transporte. Además, se alinea con las estrategias del gobierno para garantizar la permanencia escolar y reducir las brechas de desigualdad educativa.

