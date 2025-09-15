GENERANDO AUDIO...

Inicia registro a Beca Rita Cetina. Cuartoscuro

El registro en línea para la Beca Rita Cetina 2025 comenzó este lunes 15 de septiembre y se mantendrá abierto hasta el 30 de septiembre en la página oficial www.becaritacetina.gob.mx. Este apoyo está dirigido a estudiantes de nuevo ingreso en secundarias públicas.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, explicó que el objetivo es garantizar que todos los adolescentes cuenten con un respaldo económico para continuar sus estudios.

¿Quiénes pueden registrarse?

La beca está dirigida a:

Estudiantes que inician secundaria en planteles públicos

Hijos de madres, padres o tutores que completen el trámite en línea

Familias que cuenten con cuenta Llave MX para acceder a la plataforma

Paso a paso para el registro a la Beca Rita Cetina 2025

El proceso consta de dos etapas: primero se registra el tutor y después el estudiante.

Registro de tutores

Ingresar a becaritacetina.gob.mx Iniciar sesión con la cuenta Llave MX (correo y contraseña) Verificar los datos precargados en el sistema Subir fotografía de la credencial de elector vigente (INE) Capturar domicilio completo y cargar comprobante no mayor a tres meses Aceptar el Aviso de Privacidad Dar clic en Guardar Registro para validar la información

Registro de estudiantes

Seleccionar la opción Registrar un estudiante Capturar la CURP del alumno y validar los datos personales Ingresar la Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la secundaria pública Completar información: turno, grado y parentesco con el tutor Revisar y guardar los datos Descargar e imprimir el comprobante de registro para cualquier aclaración

Este comprobante es indispensable, ya que confirma que el trámite fue realizado correctamente.

Requisitos y documentos para el registro

Para realizar el registro en línea, las familias deben contar con:

CURP del tutor y del estudiante

Identificación oficial vigente del tutor

Comprobante de domicilio reciente

Teléfono móvil con acceso a internet

La SEP recomienda reunir todos los documentos antes de iniciar el proceso, para evitar retrasos o que la plataforma cierre la sesión.

Fechas y monto de la beca

El apoyo económico de la Beca Rita Cetina 2025 es de 1,900 pesos bimestrales por estudiante de secundaria.

En caso de que en la misma familia se registren varios hijos, se otorgarán 700 pesos adicionales por cada uno.

Los pagos se realizarán mediante la Tarjeta del Banco del Bienestar. Se prevé que el primer depósito se efectúe en octubre.

Expansión del programa en 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó que, a partir de 2026, el programa se amplíe para cubrir al 100% del alumnado de primaria.

Esto permitirá que el programa de Becas para el Bienestar llegue a 21.6 millones de estudiantes en Educación Básica, Media Superior y Superior, con un presupuesto de 185 mil millones de pesos.

Orientación y dudas para las familias

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) organiza asambleas en secundarias públicas donde se explica el proceso de inscripción.

Además, la SEP ofrece atención telefónica a través de Educatel, disponible de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas:

Ciudad de México: 55 3601 7599

Resto del país: 800 288 6688

Próximos registros de becas

La CNBB informó que del 1 al 15 de octubre de 2025 se abrirán los registros para la Beca Benito Juárez de Media Superior y Jóvenes Escribiendo el Futuro.