El registro a la Beca Rita Cetina 2025 comenzará el próximo 15 de septiembre y deberá realizarse en línea a través de la plataforma Llave MX. Para completar el proceso será necesario digitalizar algunos documentos en formatos JPG o PDF, además de crear previamente una cuenta en el sistema digital del Gobierno de México.

Cómo digitalizar documentos para la Beca Rita Cetina

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) informó que los solicitantes deberán tener listos en formato digital los documentos requeridos para subirlos en el registro.

Una opción es digitalizar desde la computadora con la función “Guardar como”:

Abrir el documento

Seleccionar “Guardar como”

Elegir el tipo de archivo JPG o PDF

Guardar en una carpeta accesible para su posterior carga en la plataforma

Cómo crear una cuenta en Llave MX para la Beca Rita Cetina

Para iniciar el registro a la Beca Rita Cetina 2025, madres, padres o tutores deberán tener una cuenta activa en Llave MX. El procedimiento es el siguiente:

Acceder a www.llavemx.gob.mx y seleccionar “Crear cuenta” Ingresar la CURP y verificar el captcha Revisar que el sistema complete los datos personales Capturar Código Postal y colonia Ingresar datos de contacto: celular o correo electrónico Crear una contraseña segura Aceptar el Aviso de Privacidad Completar el captcha y hacer clic en “Finalizar”

Una vez creada la cuenta, se podrá ingresar a la plataforma en cuanto esté habilitado el registro.

Fechas de registro a la Beca Rita Cetina 2025

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, anunció que el proceso de inscripción a la Beca Rita Cetina se llevará a cabo del 15 al 30 de septiembre de 2025. El registro lo deberán realizar los padres, madres o tutores legales de estudiantes de secundaria, utilizando la cuenta Llave MX.

Documentos necesarios para el registro

Los documentos solicitados deberán estar digitalizados en formato PDF o JPG y listos para subir en la plataforma. Entre los requisitos se encuentran:

CURP certificada del estudiante y del padre, madre o tutor

del estudiante y del padre, madre o tutor Identificación oficial con fotografía

con fotografía Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses

con antigüedad no mayor a tres meses Número de teléfono celular y correo electrónico vigentes del adulto responsable

Qué hacer si no puedes crear tu cuenta Llave MX

En caso de presentar problemas durante la creación de la cuenta en Llave MX, se podrá solicitar apoyo al Centro de Atención para el Bienestar (CABI) llamando al número 079. Ahí se ofrece orientación para resolver dudas o incidencias en el proceso.