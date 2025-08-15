GENERANDO AUDIO...

FOTO: CUARTOSCURO

En septiembre de 2025, la Beca Rita Cetina ampliará su cobertura para incluir a estudiantes de preescolar y primaria de escuelas públicas en todo el país. Este programa social, implementado por el Gobierno de México a inicios de 2025, otorga un apoyo bimestral de 1,900 pesos por alumno, más 700 pesos adicionales por cada hijo extra inscrito en el mismo hogar.

¿Qué es la Beca Rita Cetina?

La iniciativa comenzó beneficiando únicamente a estudiantes de secundaria. Con la ampliación prevista para septiembre, también podrán registrarse niñas y niños que cursen preescolar y primaria, con el objetivo de reducir la brecha social y apoyar la permanencia escolar.

Crear una cuenta Llave MX: paso obligatorio para el registro

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) informó que los aspirantes deberán crear previamente su cuenta Llave MX. Esta identidad digital permite realizar trámites y servicios desde casa, evitando traslados y filas.

Para crearla, se requiere únicamente un correo electrónico y acceso a la página oficial www.llavemx.gob.mx.

Pasos para crear una cuenta Llave MX

Ingresar al portal www.llavemx.gob.mx. Seleccionar la opción “Crear Cuenta”. Ingresar la CURP del aspirante y marcar “No soy un robot”. Dar clic en “Continuar” para que el sistema complete los datos personales. Capturar el código postal y seleccionar la colonia. Ingresar datos de contacto (teléfono celular o correo electrónico). Crear una contraseña y guardarla en un lugar seguro.

En caso de presentar problemas durante el registro, se puede llamar al 079 del Centro de Atención para el Bienestar (CABI), disponible las 24 horas del día durante todo el año.

Requisitos para inscribirse a la Beca Rita Cetina

El registro se realizará en línea a través de www.becaritacetina.gob.mx. Será necesario contar con la siguiente documentación:

Del padre, madre o tutor:

CURP .

. Código postal del domicilio.

INE vigente.

Número de teléfono de contacto.

Correo electrónico personal y activo.

Del estudiante: