La Beca Rita Cetina es para estudiantes de secundaria. Foto: Cuartoscuro

Debido al éxito de la Beca Rita Cetina, miles de familias en México se preguntan si todavía pueden registrarse a este programa, que desde su lanzamiento ha despertado gran interés por ofrecer mil 900 pesos bimestrales a estudiantes de escuelas públicas.

Durante esta primera etapa, la beca estuvo dirigida principalmente a alumnos de secundaria, aunque las autoridades han adelantado que en 2026 se ampliará a nivel primaria y, posteriormente, a preescolar. El apoyo económico se deposita de forma directa en la Tarjeta Bienestar, un método que elimina intermediarios y asegura que los recursos lleguen íntegros a las familias beneficiadas.

¿Todavía se puede registrar para la Beca Rita Cetina 2025?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) informó que el periodo de registro concluyó el 5 de octubre, por lo que ya no hay inscripciones disponibles.

No obstante, las autoridades invitaron a los interesados a mantenerse atentos a las próximas convocatorias que podrían abrirse en 2026 conforme se amplíe la cobertura del programa.

Para aclarar dudas, el número de atención es 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y sábados de 9:00 a 14:00 horas, además de los canales oficiales de la CNBBBJ en redes sociales.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirte en futuras convocatorias de la Beca Rita Cetina?

Los puntos esenciales para registrarse en la Beca Rita Cetina son los siguientes:

CURP del menor esté certificada , mostrando la leyenda “CURP certificada: verificada con el Registro Civil”

, mostrando la leyenda “CURP certificada: verificada con el Registro Civil” Contar con la Llave MX, la plataforma digital que centraliza trámites y programas sociales del gobierno federal, permitiendo una gestión más ágil y segura

Con estas acciones, la Beca Rita Cetina busca garantizar la continuidad educativa y apoyar a miles de familias mexicanas en el acceso a una mejor calidad de vida.

