¡Importante! No recibirás la tarjeta de la beca Rita Cetina si te falta esto

Autoridades establecieron requisitos para las becas. Foto: Getty | Ilustrativa

La entrega de la tarjeta para cobrar el apoyo de la beca Rita Cetina ya comenzó este 5 de febrero. Sin embargo, para poder recibir el apoyo es necesario cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades, de lo contrario no se hará entrega del plástico. Pero ¿cuáles son los papeles que necesito para que no me nieguen la tarjeta? Unotv.com te da los detalles.

Sin estos documentos no te darán la tarjeta de la beca Rita Cetina

Para poder recoger la tarjeta para la beca que, en un inicio, beneficiará a estudiantes de secundaria, es necesario que la madre, padre o tutor del estudiante presente los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio

Mientras que, de los estudiantes se necesitarán los siguientes documentos:

Acta de nacimiento

CURP

En caso de que alguno de esos documentos falte, la tarjeta de la beca Rita Cetina no podrá ser entregada a los padres del estudiante, por lo que no podrá cobrar el apoyo de mil 900 pesos bimestrales lanzado por las autoridades federales.

La fecha del fin de la repartición del plástico es el viernes 28 de marzo.

¿Quiénes no podrán recibir la beca Rita Cetina?

Las autoridades adelantaron quienes no podrán recibir la tarjeta del programa gubernamental y que serán entregadas en asambleas que se realizarán en las escuelas, son las siguientes personas:

La tarjeta no será entregada a familiares de alumnos, tales como hermanos, tíos, sobrinos o cualquier otro pariente relacionado con el estudiante.

Únicamente los padres o tutores directos del estudiante, serán los autorizados para poder recibir el plástico bancario.

¿Quiénes pueden ser beneficiarios de la Beca Rita Cetina?

La beca Rita Cetina está dirigida a familias con estudiantes en educación básica, específicamente secundaria.