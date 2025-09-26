Beca Rita Cetina 2025: últimos días registro y así puedes inscribirte paso a paso en el Edomex
La Beca Rita Cetina inició un nuevo periodo de registro dirigido a estudiantes de secundaria en escuelas públicas de todo el país, por lo que tendrás hasta el 30 de septiembre de 2025 para hacer tu trámite. Si vives en el Edomex, te decimos cómo hacerlo.
Este programa, impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum desde principio de año, busca apoyar la educación básica y próximamente incluirá a niños de preescolar y primaria.
Cada beneficiario recibe un apoyo bimestral de 1,900 pesos, con 700 pesos adicionales por cada alumno extra inscrito en secundaria, entregados directamente a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, y puedes cobrarlo en cajeros automáticos o ventanillas bancarias.
Requisitos para registrarse
El registro se realiza de manera digital en todo el país, incluido el Estado de México, a través de la plataforma oficial: www.becaritacetina.gob.mx. Los documentos requeridos son:
Del padre, madre o tutor:
- CURP actualizada
- Número de celular activo
- Correo electrónico vigente
- Identificación oficial (INE o pasaporte) digitalizada
- Comprobante de domicilio (máximo 3 meses) digitalizado
Del alumno:
- CURP certificada
Llave MX y CURP certificada
Para completar el registro, es indispensable contar con Llave MX, la herramienta digital que agiliza los trámites. Para crearla:
- Entrar a www.llave.gob.mx.
- Ingresar CURP, validar Captcha y continuar.
- Llenar datos de domicilio y contacto.
- Crear una contraseña segura y aceptar el aviso de privacidad.
Además, es necesario que la CURP del alumno esté certificada, con la leyenda: “CURP certificada: verificada con el Registro Civil”. Si no aparece, el documento deberá corregirse antes de iniciar el trámite.
El proceso de registro
Una vez que tengas tu cuenta Llave MX, inicia sesión en la página de la beca Rita Cetina, donde tendrás que registrarte como tutor. Como verás, al ingresar aparecerán tus datos, gracias a la conexión con tu llave.
Después, tendrás que dar clic en “Registrar un estudiante”, agregando su CURP y dando clic en validar, agregando la CCT de tu hijo, nivel, turno y grado escolar, así como su parentesco.
Si necesitas agregar más estudiantes de secundaria pública, puedes dar en volver al inicio, si no, descarga tu comprobante. Ahora sí, con esto terminaste tu trámite y solo tendrás que esperar a que te toque recoger la tarjeta.
Por último, recuerda que este trámite solo es para alumnos de secundarias públicas de todo el país, y que aún no se hayan registrado para la beca, pues la inscripción sólo es necesaria una vez.