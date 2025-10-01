GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Los alumnos que son beneficiados de la Beca Rita Cetina y la Beca Benito Juárez estarían próximos a recibir el pago correspondiente al primer bimestre del ciclo escolar 2025-2026. Se espera que los depósitos se hagan conforme al calendario establecido por las autoridades en ocasiones anteriores.

¿Cuándo cae el pago de la Beca Rita Cetina?

Según reportes, se esperaba que desde el 1 de octubre comenzaran los depósitos del monto correspondiente a la Beca Rita Cetina y se continuaran en los próximos días conforme a la primera letra del apellido paterno. Sin embargo, autoridades no han dado a conocer el día en el que se cubrirá el pago.

¿Cuándo será el pago de la Beca Benito Juárez?

Para la Beca Benito Juárez tampoco hay una fecha, y se esperaba, de la misma manera, que los depósitos comenzaran a partir del 1 de octubre. Sin embargo, hasta el momento, no hay un calendario oficial.

Se espera que sea en los próximos días cuando las autoridades den a conocer el calendario de pagos para que miles de estudiantes reciban el apoyo económico.

¿De cuánto es el depósito de la Beca Rita Cetina y la Beca Benito Juárez?

De acuerdo con autoridades, el monto establecido para el apoyo federal es de mil 900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos por cada estudiante de secundaria que la integre.

Mientras que los montos de la Beca Benito Juárez son de mil 900 pesos bimestrales, los cuales se otorgan por los 10 meses que dura el ciclo escolar, hasta por un máximo de 40 meses, siempre y cuando continúes inscrita o inscrito.

¿Cómo registrarse a la Beca Rita Cetina y la Beca Benito Juárez?

Para poder obtener la beca es necesario cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades y tener a la mano los siguientes documentos:

De la madre, padre, tutora o tutor:

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial (digitalizada)

Comprobante de domicilio de los últimos 3 meses (digitalizado)

Del estudiante o estudiantes a registrar:

CURP

Clave de Centro de Trabajo de la escuela (CCT)

Es importante tener presente que, para realizar la solicitud, se necesita una llave MX. La Llave MX es una cuenta digital en la que una persona crea un usuario y contraseña. Sirve para hacer trámites en línea y acceder a programas del Gobierno de forma segura.