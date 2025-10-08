GENERANDO AUDIO...

La Beca Rita Cetina es para estudiantes de secundaria. Foto: Cuartoscuro

Los depósitos de la Beca Rita Cetina 2025, programa impulsado por el Gobierno de México a través de la Secretaría del Bienestar, se realizarán durante octubre conforme a la inicial del primer apellido de la o el beneficiario, informó el coordinador nacional de Becas Benito Juárez, Julio León.

Calendario de pagos Beca Rita Cetina octubre 2025

El calendario oficial para el periodo septiembre-octubre 2025 fue publicado en redes sociales por el representante de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ).

Los pagos comenzaron el lunes 6 de octubre y seguirán de manera escalonada por letra del apellido para evitar saturación en los servicios bancarios.

Fechas de pago según la inicial del apellido:

Lunes 6: A y B

A y B Martes 7: C

C Miércoles 8: D, E y F

D, E y F Jueves 9: G

G Viernes 10: H, I, J, K y L

H, I, J, K y L Lunes 13: M

M Martes 14: N, Ñ, O, P y Q

N, Ñ, O, P y Q Miércoles 15: R

R Jueves 16: S

S Viernes 17: T, U, V, W, X, Y y Z

Los beneficiarios pueden consultar el saldo o verificar el depósito en cajeros automáticos o mediante la aplicación Banco Bienestar Móvil.

Montos de la beca Rita Cetina en octubre

Para este bimestre, la Beca Rita Cetina otorga un apoyo de mil 900 pesos por estudiante de secundaria pública.

Además, las familias con más de un hijo en este nivel educativo recibirán 700 pesos adicionales por cada estudiante adicional inscrito.

El pago se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, permitiendo que madres, padres o tutores retiren los recursos de forma segura y sin intermediarios.

Cuántos pagos restan en 2025

Durante 2025, la beca contempla cinco depósitos bimestrales. Hasta el momento se han realizado tres correspondientes a los periodos:

Enero-febrero

Marzo-abril

Mayo-junio

Después de la pausa de verano, quedan dos pagos pendientes:

Octubre (septiembre-octubre) , actualmente en proceso.

, actualmente en proceso. Diciembre (noviembre-diciembre), último del año.

Con ello, las familias beneficiarias completarán los apoyos económicos previstos para el ciclo escolar.

Registro y continuidad de beneficiarios

El registro para nuevos aspirantes se abrió el 15 de septiembre y concluyó el 5 de octubre, tras una ampliación del plazo anunciada por la CNBBBJ.

El programa está dirigido exclusivamente a estudiantes de secundaria en escuelas públicas, y busca garantizar la permanencia escolar mediante apoyos económicos regulares.

Las familias de continuidad, es decir, quienes ya cuentan con su tarjeta del Banco del Bienestar, participan directamente en esta fase de dispersión sin necesidad de nuevos trámites.

Razón del orden por letra en los pagos

El esquema de dispersión por letra del apellido permite equilibrar la cantidad de transacciones por día.

Según la CNBBBJ, letras como “R” o “S” concentran más registros, por lo que tienen días exclusivos, mientras que otras con menor número de beneficiarios se agrupan en la misma fecha.

Esta organización busca evitar saturaciones bancarias y garantizar que todas las familias reciban sus depósitos sin contratiempos.

