Beca Rita Cetina extiende periodo de registro en Sinaloa

Beca Rita Cetina para alumnos de secundaria. Foto: Cuartoscuro

Julio León, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, informó que se extiende hasta el 5 de octubre el plazo para registrarse en el programa de la Beca Rita Cetina. La medida aplica en todo el país y en el estado de Sinaloa, donde también se amplían las fechas de atención en las oficinas.

Extienden en Sinaloa fecha límite de registro de la Beca Rita Cetina

Sobre la noticia de la nueva fecha límite de registro, la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa informó que también se amplía el horario de atención de oficinas en los municipios de Los Mochis, Guasave, Culiacán, Guamúchil y Mazatlán, para las personas que tengan dudas o requieran atención personal.

Horarios de atención extendidos

Viernes 3 de octubre: de 9:00 a 17:00 horas

de 9:00 a 17:00 horas Sábado 4 y domingo 5 de octubre: 9:00 a 15:00 horas

Call Center

Ahome, El Fuerte, Choix

Tel: 668 124 4057, 668 832 6291 y 668 152 2632

Guasave, Sinaloa de Leyva, Juan José Rios

Tel: 667 926 3730, 687 182 8230 y 687 170 7655

Culiacán, Navolato, Cosalá, Elota, El Dorado

Tel: 667 850 2045, 667 270 2606 y 667 925 6731

Salvador Alvarado, Angostura, Mocorito, Badiraguato

Tel: 673 142 9390, 673 141 3122 y 673 135 6471

Mazatlán, Concordia, Rosario, Escuinapa, San Ignacio

Tel: 669 925 3201 y 618 446 0980

¿Cómo hacer el registro en línea?

El registro se realiza en la página oficial de la Beca Rita Cetina https://www.becaritacetina.gob.mx/ y debes seguir los siguientes pasos.

Ingresa con tu cuenta Llave MX

Completa el formulario con los datos personales del tutor

Registra al estudiante con CURP y CCT

Sube los documentos solicitados

Confirma la inscripción y descarga el comprobante

Documentos necesarios para el registro

De la madre, padre o tutor:

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial (digitalizada)

Comprobante de domicilio de los últimos 3 meses (digitalizado)

Llave MX

Del estudiante o estudiantes a registrar:

CURP

CCT de la escuela

¿Qué es la Beca Rita Cetina y de cuánto es el apoyo económico?

La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México que otorga un apoyo económico bimestral a estudiantes de secundaria. El depósito es de mil 900 pesos por estudiante y se entregan 700 pesos adicionales por cada hijo que también esté inscrito en secundaria.

